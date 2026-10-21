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Bureau Veritas-CA en hausse organique de 6,2% au T3, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:32

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(Actualisé avec détails §4-5)

par Rihab Latrache

Bureau Veritas BVI.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,2% au troisième trimestre, porté entre autres par ses segments "Bâtiment & Infrastructures" et "Tests & Services Produits", ainsi que l'intelligence artificielle (IA).

"La croissance à taux de change constant a atteint un niveau élevé à un chiffre et, grâce à des effets de change positifs, la croissance totale a atteint un niveau à deux chiffres au cours du trimestre", a souligné la directrice générale Hinda Gharbi dans un communiqué du groupe.

Le spécialiste français de la certification a enregistré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros, soutenu par les activités "Bâtiment & Infrastructures" (+7,9%), "Tests & Services Produits" (+7,0%) et les "Activités Industrielles & Matières Premières" (+5,1%).

"L’accélération de la croissance dans l’Electronique est soutenue par le renouvellement des ordinateurs portables et de bureau et des appareils connectés embarquant de l’intelligence artificielle, ainsi que par l’augmentation des exigences locales en matière de tests pour permettre l’accès aux marchés", précise le communiqué.

La société prévoit de renforcer ses opérations de fusions-acquisitions pour 2027-2028, et de générer 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur les marchés et services liés à l'IA d’ici 2030.

Le marché européen représente 34% de son chiffre d’affaires, avec des résultats positifs en France, au Royaume-Uni et en Italie. Une croissance est également observée en Afrique et au Moyen-Orient, avec une hausse de 9% du chiffre d’affaires, malgré le contexte géopolitique.

Bureau Veritas confirme par ailleurs ses perspectives 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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