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Bunge va fournir de l'huile de soja pour le projet brésilien d'Acelen consacré aux carburants aériens durables
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marta Nogueira

Acelen Renovaveis, une entreprise du secteur de l'énergie soutenue par Mubadala Capital d'Abou Dhabi, a signé un accord de cinq ans avec le géant de l'agroalimentaire Bunge BG.N pour la fourniture de 1,5 million de tonnes d'huile de soja certifiée destinée à un projet de carburant aviation durable (SAF) et de diesel renouvelable (HVO) dans l'État brésilien de Bahia, ont déclaré à Reuters des dirigeants des deux entreprises. Aux termes de cet accord, Bunge fournira 300 000 tonnes d’huile de soja par an à compter de 2029, date à laquelle la bioraffinerie d’Acelen devrait entrer en service.

Acelen investit plus de 3 milliards de dollars dans ce projet, qui devrait produire 1 milliard de litres de SAF et de HVO par an. Selon les deux entreprises, cet accord constitue le plus important contrat d’approvisionnement en huile de soja de Bunge en Amérique du Sud.

Tito Martinho, directeur commercial de Bunge, a déclaré que la société était le plus grand broyeur de soja du Brésil et que le volume du contrat représentait environ 15 % de sa capacité de production nationale d’huile de soja.

Le volume prévu par le contrat couvrira environ 30 % des matières premières nécessaires au démarrage de la bioraffinerie, a précisé Cristiano da Costa, vice-président commercial et des opérations de négoce chez Acelen.

60 % supplémentaires ont déjà été garantis par l’huile de cuisson usagée (UCO), notamment grâce à des approvisionnements provenant du négociant en matières premières Trafigura et d’un autre fournisseur dont l’identité n’a pas été révélée, a précisé M. Costa. Les 10 % restants ont été délibérément laissés en suspens afin de permettre à l’entreprise de développer des matières premières alternatives.

L'usine a été conçue pour utiliser à terme de l'huile de palme macauba, une matière première qu'Acelen est en train de développer, même si M. Costa a précisé que son intégration devrait se faire progressivement à partir de 2032.

Environ 88 % de la production future de l’usine a déjà été vendue dans le cadre de contrats à long terme, principalement à des clients en Europe et aux États-Unis. Si les exportations constitueront la priorité initiale, Acelen est également en pourparlers avec des acheteurs brésiliens potentiels, car la demande en SAF devrait augmenter en vertu de la loi brésilienne "Carburant de l’avenir".

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