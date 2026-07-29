Bunge annonce des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre grâce à de solides marges de trituration et revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

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* Les prévisions de bénéfice ajusté de Bunge pour 2026 ont été revues à la hausse, entre 9,25 et 9,75 dollars par action

* Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre a progressé à 2,00 dollars par action, contre 1,31 dollar un an plus tôt

* La flambée des cours du brut, liée à la guerre en Iran, a fait grimper les prix de l'huile de soja, élargissant ainsi les marges de trituration

par Karl Plume et Katha Kalia

Le groupe agroalimentaire américain Bunge Global BG.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre grâce à de solides marges de transformation du soja et d'autres graines oléagineuses, ainsi qu'à une forte demande. La flambée des cours du pétrole brut, suite aux perturbations de l’approvisionnement mondial causées par la guerre en Iran , a entraîné une forte hausse des prix de l’huile de soja au cours du trimestre, renforçant ainsi les marges du plus grand transformateur mondial de graines oléagineuses. L’extension des capacités de transformation de Bunge, suite à son acquisition l’année dernière du négociant en céréales Viterra, a permis d’augmenter les volumes.

Ces résultats supérieurs aux prévisions marquent un revirement de situation pour Bunge qui, à l’instar d’autres négociants mondiaux en produits agricoles, était aux prises depuis des années avec une surabondance de céréales, tandis que les perturbations commerciales avaient pesé sur les résultats du secteur agroalimentaire au cours des derniers trimestres. Le renforcement des obligations américaines en matière de mélange de biocarburants , publiées par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) plus tôt cette année après un long retard, a également dissipé l’incertitude qui pesait sur les résultats au cours des derniers trimestres. Les volumes de transformation ont bondi alors que les prix du maïs et du soja américains ont fortement grimpé depuis le début de la guerre en Iran, incitant les agriculteurs à accélérer les ventes de céréales mises de côté depuis la récolte de l’année dernière en raison de la période prolongée de faiblesse des prix.

Le bénéfice par action ajusté de Bunge pour le trimestre clos le 30 juin a bondi à 2,00 dollars, contre 1,31 dollar au même trimestre de l’année précédente, dépassant ainsi l’estimation consensuelle des analystes, qui s’établissait à 1,95 dollar.

Le chiffre d’affaires net de ses activités de transformation et de raffinage du soja a progressé à 12,07 milliards de dollars, contre 7,75 milliards il y a un an.

Le segment de la transformation et du raffinage des graines oléagineuses a enregistré un chiffre d’affaires net trimestriel de 4,09 milliards de dollars, contre 1,53 milliard il y a un an.

Bunge a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 pour le deuxième trimestre consécutif, invoquant une amélioration des marges et un environnement macroéconomique favorable. La société table désormais sur un bénéfice par action compris entre 9,25 et 9,75 dollars pour cette année, contre une fourchette précédente de 9,00 à 9,50 dollars.

L'action Bunge a progressé de 0,4 % dans les échanges avant l'ouverture de la bourse et affiche une hausse de plus de 30 % depuis le début de l'année.