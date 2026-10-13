Bumble va devenir une société privée dans le cadre d'une opération de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O a annoncé mardi avoir accepté d'être rachetée par Ithaca Holdings dans le cadre d'une opération évaluée à 1,3 milliard de dollars, alors que l'application de rencontres poursuit son redressement engagé depuis plusieurs mois face à l'évolution des habitudes de la génération Z en matière de rencontres et à la baisse du nombre d'utilisateurs payants.

Bumble et son grand concurrent Match Group MTCH.O , propriétaire de Tinder et Hinge, sont confrontés à une baisse de l’engagement des utilisateurs, en particulier chez les plus jeunes, lassés de faire défiler sans fin les profils.

Fondée en 2014 par sa directrice générale Whitney Wolfe Herd, Bumble a été la première à adopter l’approche « les femmes d’abord » dans le domaine des rencontres en ligne.

Sous la direction de Mme Herd, qui a repris ses fonctions de directrice générale en mars 2025 après avoir démissionné en 2023, l’entreprise a redoublé d’efforts pour repenser son produit phare en y intégrant des fonctionnalités basées sur l’IA, des rencontres de groupe et une expérience utilisateur repensée, dans le but de relancer sa croissance.

Ces efforts font suite à une forte baisse du nombre total d’utilisateurs payants et du chiffre d’affaires. Le nombre total d’utilisateurs payants a chuté de 16,4% pour s’établir à 3,2 millions au deuxième trimestre, tandis que le chiffre d’affaires trimestriel est en baisse depuis près de deux ans.

La capitalisation boursière de Bumble s’est réduite à environ 582 millions de dollars à la clôture de lundi, ce qui est bien loin de la valorisation de 14 milliards de dollars enregistrée lors de son introduction en bourse en 2021.

La société a entamé des négociations avancées en vue d’une privatisation par Ithaca Holdings dans le cadre d’une opération l’évaluant à environ 1 milliard de dollars, ont rapporté lundi Reuters et d’autres médias.