Bumble racheté pour 1,3 milliard de dollars et retiré de la Bourse

Bumble a annoncé mardi son rachat par Ithaca Holdings pour 1,3 milliard de dollars, une opération qui entraînera son retrait de la cote cinq ans après son introduction en Bourse. Cette transaction intervient alors que l'application américaine de rencontres traverse une période de difficultés commerciales et tente de relancer sa croissance.

Fondé en 2014 par Whitney Wolfe Herd, Bumble fait face à une désaffection croissante des utilisateurs, notamment parmi la génération Z, qui se détourne progressivement des applications de rencontres traditionnelles. Comme son concurrent Match Group, propriétaire de Tinder et Hinge, l'entreprise souffre d'un recul de l'engagement et du nombre d'abonnés payants. Au deuxième trimestre, ces derniers ont diminué de 16,4%, à 3,2 millions, tandis que son chiffre d'affaires trimestriel recule depuis près de deux ans.

Revenue à la direction générale en mars 2025 après l'avoir quittée en 2023, Whitney Wolfe Herd a engagé une profonde transformation de l'entreprise. Cette stratégie repose notamment sur l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle, le développement des rencontres en groupe et une refonte de l'expérience utilisateur. Ces initiatives doivent permettre à Bumble de reconquérir les jeunes générations et d'enrayer la dégradation de ses performances commerciales.

Les difficultés du groupe ont également provoqué un effondrement de sa valorisation boursière, passée d'environ 14 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse en 2021 à seulement 582 millions de dollars à la clôture de lundi. Alors que les premières informations évoquaient un rachat proche d'un milliard de dollars, l'accord conclu avec Ithaca Holdings valorise finalement l'opération à 1,3 milliard de dollars. Ce retour dans le giron privé ouvre une nouvelle étape dans la restructuration de Bumble, qui cherche à renouer avec une croissance durable.