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Bumble frôle son plus haut niveau depuis près d'un an grâce à un accord de retrait de la cote de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Le cours de l'action de Bumble BMBL.O s'envole de 56,3 % pour atteindre 5,94 dollars

** Le titre avoisine son plus haut niveau depuis un an et pourrait enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée

** L'application de rencontres s'apprête à être privatisée dans le cadre d'une opération de 1,3 milliard de dollars avec Ithaca Holdings

** Les cofondateurs d’Ithaca, Ravi Gupta et John Hegeman, deviendront co-directeurs généraux après le rachat

** Cette décision intervient dans un contexte de baisse du nombre d’utilisateurs et d’évolution des habitudes de la Génération Z en matière de rencontres, qui pèsent sur le secteur des rencontres en ligne

** Onze des douze sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 3,20 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de plus de 66 % depuis le début de l'année

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