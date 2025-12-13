Bull market ou bear market: comment identifier les cycles boursiers?

information fournie par Le Particulier • 13/12/2025 à 16:00

Sommaire:

Bull market: quand la confiance règne

Bear market: le temps du repli et de la prudence

Comment réagir face à un bull ou un bear market?

Bull market: quand la confiance règne

Un marché «bull» — littéralement «taureau» — symbolise la force et l’élan vers l’avant. Les investisseurs achètent massivement, portés par leur confiance dans la croissance économique et les bénéfices des entreprises. C’est un cercle vertueux: les prix montent, les gains attirent de nouveaux acheteurs et cela contribue à faire grimper encore davantage les cours. Toutefois, la Bourse est plus qu’une affaire de chiffres, de résultats macro ou microéconomiques: c’est aussi une question de psychologie et de confiance. Lorsque cette confiance s’installe durablement, la tendance reste généralement orientée à la hausse.

On parle de bull market lorsque les indices (comme le CAC 40, le S&P 500 ou le Nasdaq) progressent de plus de 20% par rapport à leur dernier point bas. Ces périodes peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Par exemple, le S&P 500 a progressé d’environ 280% avant l’éclatement de la bulle Internet, au début des années 2000. Dans ces périodes d’expansion, tout semble aller pour le mieux: les résultats d’entreprises s’améliorent, les taux d’intérêt sont faibles, l’optimisme domine.

Bear market: le temps du repli et de la prudence

Le bear market tire son nom de la manière dont l’ours attaque: il abat ses pattes vers le bas. Cette image illustre bien la dynamique d’un marché en baisse. Les prix chutent, la confiance s’effrite, les investisseurs vendent pour limiter leurs pertes. On parle généralement de marché «bear» lorsque les indices reculent d’au moins 20% par rapport à leur dernier sommet. Certains signes permettent d’en reconnaître les prémices:

Une conjoncture économique dégradée (croissance en berne, inflation élevée),

Une baisse des bénéfices des entreprises cotées,

Une aversion accrue au risque, avec un repli vers les valeurs refuges (or, obligations d’État, liquidités…),

Une forte volatilité, souvent signe d’ incertitude généralisée .

L’analyse technique peut aussi apporter des repères: si la moyenne mobile à 50 jours passe sous celle à 200 jours, cela traduit souvent un changement de tendance à la baisse. De même, des volumes d’échanges plus faibles peuvent indiquer un repli de la confiance des investisseurs. L’exemple le plus marquant reste celui de la crise des subprimes en 2008. Entre octobre 2007 et février 2009, l’indice américain Dow Jones avait perdu près de 50% de sa valeur. Il était ainsi passé d’environ 18.000 points à moins de 9000 en l’espace d’un an et demi.

Bon à savoir Dans le jargon financier, on emploie aussi les adjectifs «bullish» (haussier) et «bearish» (baissier). Ces termes s’appliquent plutôt à un actif ou à un titre spécifique qu’à l’ensemble d’un marché. Ainsi, avec une progression de plus de 50% au premier semestre 2025, l’or a connu un début d’année résolument bullish.

Comment réagir face à un bull ou un bear market?

Qu’il soit haussier (bull) ou baissier (bear), le marché reste en mouvement permanent. Ces cycles sont souvent difficiles à anticiper: la plupart des investisseurs s’y trouvent déjà engagés lorsqu’ils en prennent conscience. D’où l’importance de garder son sang-froid et de rester cohérent avec sa stratégie de long terme.

En période de bull market, l'enthousiasme collectif peut vite entraîner un effet FOMO (fear of missing out), ou « peur de manquer quelque chose

». Or, l’envie de profiter de la hausse pousse parfois à investir trop vite ou à surpondérer certains actifs déjà bien valorisés. Mieux vaut conserver une approche mesurée et ajuster progressivement vos positions… En bear market, c’est souvent la peur qui domine. Les baisses peuvent inciter à tout vendre pour se protéger, alors que certaines stratégies - comme le «buy and hold» ou les versements réguliers (DCA) - permettent de traverser ces périodes avec plus de sérénité. La volatilité dans les marchés fait partie du jeu, mais elle récompense la patience et la régularité.

Vous pourriez aussi faire votre la célèbre citation de l’investisseur américain Warren Buffett: « Achetez quand tout le monde vend, tenez jusqu’à ce que tout le monde achète. » Autrement dit, rester calme quand le marché s’emballe et confiant lorsqu’il recule. Dans tous les cas, la diversification demeure la meilleure protection: répartir votre capital entre différentes classes d’actifs (actions, obligations, or , SCPI , cryptomonnaies …), plusieurs secteurs (technologie, énergie, santé...) et diverses zones géographiques permet de lisser les performances et de réduire votre dépendance à un seul marché.

Cette approche offre une meilleure résistance aux chocs et vous aide à saisir les opportunités, quelles que soient les tendances du moment. Rappelez-vous que variations de marché font partie intégrante de la vie d’un investisseur. Les accepter sans céder à la panique ou à l’euphorie c’est déjà apprendre à les traverser.