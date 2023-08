Le saviez-vous: la Bourse anticipe la croissance économique

Désormais, ce sont les politiques monétaires des banques centrales qui jouent le plus grand rôle de régulation des cycles économiques. ( crédit photo : GettyImages )

L’économie est cyclique par nature. Elle connaît des phases d’expansion et de récession. Il est possible de prévoir leur fréquence et leur ampleur en étudiant de près certains indicateurs économiques clés. La préoccupation des investisseurs en Bourse consiste à anticiper les éventuels retournements économiques, à la hausse comme à la baisse.

L’économie est cyclique par nature

Par nature, l’économie est cyclique. Elle passe par différentes phases, respectant toujours le même ordre:

expansion,

crise,

récession,

dépression puis/ou reprise.

Il est difficile de prévoir la durée de ces cycles et leur niveau d’intensité.

Les cycles boursiers anticipent les cycles économiques

Les cycles boursiers sont liés aux cycles économiques, eux-mêmes influencés par la politique monétaire des banques centrales. Ils en sont même précurseurs: la Bourse est le royaume des anticipations. En effet, la première préoccupation des investisseurs sur les marchés financiers consiste à identifier le plus précisément possible la phase du cycle économique dans laquelle ils se trouvent. Ensuite, ils tentent de prévoir son évolution et d’anticiper d’éventuels retournements. Ainsi, les cours de Bourse ont toujours un temps d’avance sur l’économie réelle.

À noter Quand les investisseurs anticipent un retournement à la baisse, les actions atteignent un «pic». En effet, les investisseurs se tournent vers des valeurs solides et sûres, offrant une bonne visibilité. Ce phénomène d’anticipation se traduit dans l’économie réelle quelques mois plus tard.

Le rôle primordial des banques centrales internationales dans les cycles économiques

Pour tenter de lisser ces cycles économiques, les États disposent de la politique budgétaire: quand l’économie ralentit, les budgets sociaux sont gonflés pour tenter de maintenir le pouvoir d’achat de la population. Néanmoins, les États sont fortement endettés. Ils sont en difficulté pour contraindre les cycles baissiers.

Les politiques monétaires des banques centrales, comme la Banque centrale européenne en Europe (BCE) ou la Fed (Réserve fédérale américaine), jouent le plus grand rôle de régulation des cycles économiques:

Quand l’économie souffre, les banques centrales la soutiennent en baissant leur taux d’intérêt. Les conditions d’emprunt sont facilitées. L’investissement se relance, créant de l’activité économique et de l’emploi, favorisant la consommation et la croissance. De plus, des taux baissiers impliquent une baisse de la devise aussi. Cela favorise les exportations, et donc la croissance.

À l’inverse, quand l’économie est en surchauffe, les banques centrales resserrent les conditions de crédit en relevant leurs taux d’intérêt. La compétitivité ralentit, l’économie aussi.

Les indicateurs économiques sont scrutés à la loupe par les investisseurs

Pour assurer leur rôle d’anticipation, les investisseurs scrutent de près:

les décisions des banques centrales,

une série d’indicateurs économiques et financiers, publiés régulièrement par des instituts de statistiques (comme l’Insee en France) et des institutions internationales (comme l’OCDE ou le FMI).

Ces organismes communiquent sur des chiffres économiques passés et livrent des prévisions. Grâce à la grande quantité d’informations disponibles, ils peuvent découvrir des signes de déséquilibre, de tension, voire de retournement.

À savoir Si la Fed communique sur un éventuel relèvement de ses taux, les investisseurs réagissent immédiatement. Ils vendent leurs positions sur la simple anticipation d’un retournement de cycle à la baisse.

La conjoncture économique est un outil pour anticiper en Bourse

Parmi les indicateurs économiques clés suivis par les investisseurs figurent les données conjoncturelles de croissance:

le taux de variation du PIB (Produit Intérieur Brut),

l’ inflation .

Si le PIB et l’inflation s’emballent, les banques centrales peuvent monter leurs taux, et inversement.

D’autres indicateurs sont attendus et étudiés de près:

la consommation des ménages,

la confiance des ménages,

le moral des entreprises,

la production industrielle,

les prix à la production,

le climat des affaires.

L’importance des cours du pétrole pour certains investissements L’évolution des cours du baril de l’or noir s’avère déterminante pour bien se positionner en Bourse, notamment dans les secteurs des transports, de l’automobile ou encore de la chimie.

Les données américaines sont indispensables pour anticiper la croissance économique

Les États-Unis constituent le moteur économique et financier du monde. Ainsi, toute donnée pouvant influencer les anticipations sur la croissance américaine est perçue comme capitale aux quatre coins de la planète. Parmi les chiffres incontournables de la veille économique et financière américaine, figurent:

les chiffres ADP - Non-Farm Employment Change (les variations d’emplois non agricoles): ils donnent une idée de l’état du marché du travail américain ;

le CPI (Consumer Price Index): les chiffres de l’inflation outre-Atlantique, publiés chaque mois par le Bureau des statistiques du travail ;

l’ISM manufacturing PMI (Purchasing Managers Index): l’indicateur manufacturier des directeurs d’achat, publié chaque mois par l’Institut for Supply Management. Il donne une idée des stocks et commandes dans l’industrie. Il existe le même indicateur pour le secteur des services: l’ISM Non-Manufacturing PMI.