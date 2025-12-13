 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi la perspective d'une entrée en Bourse de SpaceX fait tant parler
information fournie par AFP 13/12/2025 à 10:20

Elon Musk, le 19 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Elon Musk, le 19 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

La nouvelle est loin d'être passée inaperçue: plus de 20 ans après l'avoir créée, Elon Musk compte faire entrer en Bourse son entreprise SpaceX, avec laquelle il a révolutionné le secteur spatial mondial, affolant par là tous les compteurs.

Entre capitalisation historique et annonce surprise, la manoeuvre qui pourrait être réalisée dès l'année prochaine fascine et interroge. Explications sur ce qui devrait constituer la plus grosse entrée en Bourse de l'histoire.

- De quoi s'agit-il concrètement?

SpaceX est aujourd'hui détenue par Elon Musk, aussi patron de Tesla , xAi, et une multitude de fonds d'investissement. Le géant Alphabet , la maison mère de Google, fait partie des actionnaires de l'entreprise spatiale.

En devenant cotée en Bourse, SpaceX devrait attirer de nouveaux investisseurs plus divers, dont des particuliers, et permettre à ses actionnaires actuels de vendre plus facilement leur participation en empochant une importante plus-value au passage.

L'entreprise devrait aussi y gagner: "SpaceX n'a jamais eu de difficultés à lever des fonds sur le marché privé, mais les marchés publics sont sans aucun doute plus vastes", souligne auprès de l'AFP Matthew Kennedy, du cabinet spécialisé Renaissance Capital.

Selon l'agence Bloomberg, la levée pourrait dépasser les 30 milliards de dollars, du jamais-vu pour une opération de ce genre, et bien plus que les 10 milliards levés par la société depuis sa création, selon la plateforme spécialisée Pitchbook.

Cela porterait sa valorisation totale à 1.500 milliards de dollars.

- Pourquoi autant d'argent ?

Cette entrée en Bourse survient en plein boom du spatial. De 630 milliards de dollars en 2023, le secteur devrait tripler de taille d'ici 2035, selon le cabinet de conseil McKinsey et le Forum Economique Mondial.

Et SpaceX, qui domine le marché des lancements spatiaux avec ses fusées réutilisables et possède la plus grande constellation de satellites via Starlink, bénéficie d'un attrait unique.

C'"est en quelque sorte un mouton à cinq pattes, donc nous ne pouvons pas établir trop de parallèles avec l'ensemble de l'économie spatiale", prévient Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) auprès de l'AFP.

Ce statut particulier s'explique aussi par celui de son patron, première fortune mondiale. Elon Musk a ainsi déjà réussi à pousser la valorisation du constructeur automobile Tesla bien au-delà de celles des géants du secteur Toyota et Volkswagen, malgré des ventes 5 à 6 fois inférieures.

- Pourquoi maintenant?

C'est la question que tout le monde se pose, car le multimilliardaire avait longtemps écarté cette option. Depuis sa création en 2002, SpaceX revêt un statut particulier pour lui car elle vise à assouvir son ambition personnelle de coloniser Mars.

Cet objectif fou est au centre des priorités de l'entreprise, qui développe aujourd'hui Starship, la plus grande fusée jamais conçue pour des voyages vers la Lune et Mars, et veut également bâtir des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) dans l'espace.

Autant de projets qui pourraient bénéficier des nouvelles liquidités qu'apporterait une cotation en Bourse.

Pour Clayton Swope, la manoeuvre viserait donc à "accélérer le processus de réalisation de la vision (d'Elon Musk) d'une présence humaine sur Mars".

- A quelles conséquences s'attendre?

Mais cet afflux d'argent aura également un coût car l'entrée en Bourse obligera SpaceX et Elon Musk à faire preuve d'une certaine transparence, notamment sur les revenus générés, et pourrait leur imposer une pression à la rentabilité.

"Je pense que cela pourrait quelque peu freiner SpaceX à court terme", explique ainsi Mason Peck, professeur en aéronautique à l'Université Cornell.

La stratégie de prise de risque de l'entreprise, qui mise sur des technologies souvent non éprouvées et n'hésite pas à multiplier les lancements de prototypes pour apprendre de ses erreurs, pourrait ainsi être mise à mal par les attentes des nouveaux actionnaires.

Avec pour risque que SpaceX devienne alors "comme toutes les autres entreprises aérospatiales", qui tablent sur des développements technologiques plus traditionnels, poursuit-il.

Pour Clayton Swope, un tel virage reste néanmoins peu probable, car ce mode opératoire fait partie de l'ADN même de l'entreprise. "Je pense que (les investisseurs) seront prêts à prendre ce risque."

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
309,2900 USD NASDAQ -1,01%
TESLA
458,9000 USD NASDAQ +2,69%
VOLKSWAGEN
109,400 EUR XETRA +0,83%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers pénètrent dans une habitation lors d'une opération antidrogue à Santiago, le 11 décembre 2025 ( AFP / Rodrigo ARANGUA )
    Au Chili, la peur du crime porte l'extrême droite aux portes de la présidence
    information fournie par AFP 13.12.2025 10:36 

    Au Chili, la peur suscitée par la criminalité a porté José Antonio Kast jusqu'aux portes du palais présidentiel: favori du second tour, il pourrait devenir dimanche le premier dirigeant d'extrême droite à accéder au pouvoir depuis la fin de la dictature d'Augusto ... Lire la suite

  • Un camp pour personnes déplacées dans la province cambodgienne de Banteay Meanchey, à la frontière avec la Thaïlande, le 13 décembre 2025 ( AFP / TANG CHHIN SOTHY )
    Les hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge continuent, malgré la médiation de Trump
    information fournie par AFP 13.12.2025 07:50 

    La Thaïlande a annoncé samedi la poursuite de ses opérations militaires contre le Cambodge, en dépit d'assurances du président américain Donald Trump selon qui les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est avaient accepté un cessez-le-feu. "La Thaïlande continuera à ... Lire la suite

  • Steve Witkoff assiste à un entretien entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 7 juillet 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Ukraine: Trump envoie son émissaire Witkoff rencontrer Zelensky et les Européens
    information fournie par AFP 13.12.2025 05:33 

    Donald Trump envoie son émissaire Steve Witkoff à Berlin ce week-end pour rencontrer Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, au moment où les Etats-Unis poussent l'Ukraine à des concessions majeures pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le président ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/12/2025
    Top 5 IA du 12/12/2025
    information fournie par Libertify 13.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Emeis , Eutelsat , JP Morgan, Sopra Steria , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank