Google construira des câbles sous-marins en Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu d'un traité de défense avec l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

PNG: Google construira trois câbles sous-marins financés par l'Australie

*

Le ministre de la PNG affirme que le projet de câble est financé dans le cadre d'un traité militaire

*

L'Australie affirme que les câbles profitent aux consommateurs et stimulent l'éducation

*

Histoire de la rivalité entre la Chine, l'Australie et les États-Unis en matière de câbles

(Mise à jour de l'article de vendredi avec le commentaire de samedi de l'Australie dans le paragraphe 8, refonte du paragraphe 1, ajout du contexte dans les paragraphes 11-14) par Kirsty Needham

Alphabet's GOOGL.O Google construira trois câbles sous-marins en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La plus grande nation insulaire du Pacifique a déclaré que ces câbles étaient financés par l'Australie en vertu d'un traité de défense mutuelle, ce qui constitue une amélioration essentielle de son infrastructure numérique .

Les stratèges militaires australiens et américains considèrent que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, riche en ressources mais largement sous-développée, dispose d'un emplacement de choix au nord de l'Australie, à l'heure où la Chine renforce son influence dans la région.

Ce projet de 120 millions de dollars reliera le nord et le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la région autonome de Bougainville par des câbles à haute capacité, a déclaré vendredi Peter Tsiamalili, ministre par intérim des technologies de l'information et de la communication de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

LA PNG AFFIRME QUE LE PROJET EST FINANCÉ PAR LE TRAITÉ DE PUKPUK

« L'ensemble de l'investissement est financé par les engagements de l'Australie dans le cadre du traité de Pukpuk », a-t-il déclaré dans un communiqué , faisant référence à un pacte de défense mutuelle signé en octobre.

Le projet a reflété l'engagement commun des deux nations à faire progresser la sécurité numérique, la stabilité régionale et le développement national, a-t-il ajouté.

Les câbles sous-marins seront construits par Google, précise le communiqué, ajoutant que Tsiamalili a rencontré des diplomates australiens et américains pour discuter du projet dans les bureaux australiens de Google cette semaine.

Une porte-parole de Google Australie a refusé de commenter le projet PNG.

Le ministère australien des affaires étrangères a déclaré samedi que les câbles réduiraient les prix de l'internet pour les consommateurs, soutiendraient la croissance économique et augmenteraient les possibilités d'éducation.

Les câbles permettront à la PNG d'attirer les investissements d'entreprises de grande envergure et d'entreprises numériques mondiales, a déclaré Tsiamalili, qui est également ministre de la police.

Le traité de Pukpuk permet au personnel de la défense australienne d'accéder aux systèmes de communication de la PNG, y compris aux stations satellites et aux câbles. Les États-Unis renforcent également les liens militaires avec la PNG, en signant un pacte de coopération en matière de défense en 2023.

L'AUSTRALIE ET LES ÉTATS-UNIS CHERCHENT À CONTRER L'INFLUENCE DE LA CHINE

Ces dernières années, l'Australie et les États-Unis ont financé divers câbles sous-marins à travers les îles du Pacifique afin de bloquer la poussée de la Chine pour construire ces liens de communication vitaux, considérés par Canberra comme un risque pour la sécurité.

Le câble sous-marin domestique de la PNG a été construit par la société chinoise Huawei en 2018 et financé par un prêt de la banque chinoise EXIM.

« L'Australie a engagé plus de 450 millions de dollars australiens (300 millions de dollars) pour soutenir la connectivité des câbles sous-marins à travers le Pacifique et le Timor-Leste, y compris le câble de la mer de Corail entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et l'Australie », a déclaré un responsable des affaires étrangères australien dans une déclaration à Reuters samedi.

L'Australie devrait également financer un nouveau câble international vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Google a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de construire un centre de données sur l'île Christmas, avant-poste australien de l'océan Indien, un autre site stratégique pour la défense, avec de nouveaux câbles reliant l'île à des villes australiennes abritant des bases de défense clés , également utilisées par l'armée américaine.

Deux autres systèmes de câbles s' étendront vers l'ouest jusqu'à l'Afrique et l'Asie, afin de "renforcer la résilience" de l'infrastructure Internet de l'océan Indien, a déclaré Google.

(1 $ = 1,5033 dollar australien)