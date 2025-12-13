Un législateur américain demande des précisions sur la décision de Trump de vendre des puces Nvidia H200 à la Chine

Le législateur américain John Moolenaar, président du comité bipartisan de la Chambre des représentants sur la Chine, a demandé vendredi au secrétaire au commerce Howard Lutnick d'expliquer les détails de la décision du président Donald Trump d'autoriser Nvidia

NVDA.O à vendre ses puces H200 à la Chine. La décision prise par M. Trump en début de semaine a marqué une nette rupture avec les précédents de la première administration de M. Trump et de celle de l'ancien président Joseph Biden, qui n'ont pas permis à la Chine d'avoir accès au matériel d'intelligence artificielle le plus puissant des fabricants américains de puces. Le H200 est le prédécesseur des puces phares actuelles de Nvidia et est toujours utilisé dans l'industrie américaine de l'intelligence artificielle.

Dans une lettre adressée à M. Lutnick vendredi, M. Moolenaar a cité des rapports de presse selon lesquels la décision de M. Trump était fondée, du moins en partie, sur les gains de performance des puces revendiqués par Huawei Technologies Co, qui développe ses propres puces d'intelligence artificielle. Mais ces gains proviennent d'une puce achetée illégalement à des fournisseurs taïwanais et coréens par l'intermédiaire de sociétés écrans, indique la lettre de M. Moolenaar, et la prochaine offre de Huawei devrait faire un pas en arrière en ne dépendant plus que des usines de fabrication de puces chinoises.

Moolenaar a déclaré que le revers à venir pour Huawei était la preuve que l'approche précédente de Trump en matière de contrôle des exportations fonctionnait et que changer de cap présentait des risques.

"À mesure que l'IA évolue, la puissance de calcul globale - et non l'efficacité théorique par puce - restera le moteur du progrès", a écrit M. Moolenaar. "Approuver la vente de puces de pointe à des entreprises chinoises risque de compromettre l'avantage stratégique extraordinaire que le président Trump a obtenu au cours de son premier mandat."

Moolenaar a demandé à Lutnick un briefing sur les preuves et l'analyse qui sous-tendent la décision H200 pour la mi-janvier.

La Maison Blanche et le ministère du Commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.