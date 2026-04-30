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Builders FirstSource revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour 2026 en raison de la morosité du marché immobilier
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - Le fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource BLDR.N a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 en raison de la morosité du marché résidentiel, ce qui a entraîné une chute de près de 6 % de son cours de bourse. La société, qui fournit des matériaux et des produits de construction pour la construction de logements, reste sous pression, la demande immobilière étant restée modérée en raison des contraintes d'accessibilité liées à la hausse des prix et des taux d'intérêt.

* La société a également autorisé des rachats d'actions supplémentaires d'une valeur de 300 millions de dollars, portant le total, y compris son autorisation précédente d'avril 2025, à 500 millions de dollars

* Elle a publié un bénéfice par action ajusté de 27 cents au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 37 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,29 milliards de dollars, en baisse de 10 % par rapport à l'année dernière.

* Pour 2026, la société prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 14,6 et 15,6 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 14,8 à 15,8 milliards de dollars.

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