BT Group et Verizon créent une coentreprise pour les services internationaux aux multinationales

L'opération vise à réunir les activités internationales des deux groupes afin de créer une plateforme mondiale de connectivité adaptée aux besoins liés au cloud et à l'intelligence artificielle.

BT Group annonce la signature d'un accord avec Verizon pour regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise détenue à parité. La nouvelle entité servira plus de 3 000 clients dans plus de 180 pays et représentera environ 4 MdsUSD de chiffre d'affaires annuel combiné.

Verizon versera à BT un paiement d'équilibrage de 625 MUSD dans le cadre de la transaction. Les deux groupes conserveront des droits de vote égaux et continueront de se concentrer sur leurs marchés domestiques tout en soutenant la coentreprise.

Martijn Blanken sera nommé directeur général désigné de la future société, sous réserve de la finalisation de l'opération. La transaction devrait être finalisée en 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions habituelles de clôture. Jusqu'à cette échéance, les activités internationales de BT et de Verizon continueront d'opérer séparément.