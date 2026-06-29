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BT et Verizon combinent leurs activités internationales de services aux entreprises
information fournie par Boursorama avec AFP 29/06/2026 à 11:16

Le groupe de télécommunications britannique BT et son homologue américain Verizon ont annoncé lundi la création d'une coentreprise regroupant leurs activités internationales de services aux entreprises, pour un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros).

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

La nouvelle entité "devrait servir plus de 3.000 clients dans plus de 180 pays", selon le communiqué. "Cette ampleur d'activité permettra de dégager d'importantes économies d'échelle au sein du réseau mondial."

Le siège de la nouvelle entreprise, détenue à parts égales, sera basé au Royaume-Uni. Verizon versera 625 millions de dollars à BT dans le cadre de l'opération, qui doit être finalisée en 2027.

"L'annonce d'aujourd’hui marque une étape majeure pour BT International (...) alors que nous mettons en œuvre notre stratégie centrée sur le Royaume-Uni", a déclaré Allison Kirkby, directrice générale de BT, dans le communiqué.

Le groupe britannique est en pleine restructuration dans un contexte économique difficile. Il avait annoncé il y a trois ans jusqu'à 55.000 suppressions d'emplois d'ici 2030 (42% des effectifs) et s'est lancé aussi dans un vaste plan d'économies.

Verizon a de son côté annoncé en novembre dernier la suppression de 13.000 postes dans un contexte de concurrence accrue entre opérateurs aux États-Unis, soit la plus importante vague de suppressions de l'histoire de l'entreprise.

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