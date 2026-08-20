Brunello Cucinelli valeur préférée de Berenberg dans le luxe, la croissance jugée sous-évaluée

Berenberg a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur Brunello Cucinelli, avec un objectif de cours de 97 euros, la banque d'affaires allemande faisant de la maison de luxe italienne sa valeur favorite (top pick) au sein d'un secteur du luxe sous pression.

Qualifiant le spécialiste du cachemire de "challengeur discret", l'établissement germanique souligne que le groupe continue de se distinguer par des taux de croissance et des niveaux de rentabilité financière (RoE) comptant parmi les plus élevés et les plus constants de l'industrie.

Des performances supérieures à la concurrence

Les analystes de la banque d'affaires anticipent le maintien d'une dynamique particulièrement solide à moyen terme, tablant sur un chiffre d'affaires en hausse moyenne de 10% par an (CAGR) ainsi que sur une rentabilité des capitaux propres (RoE) de l'ordre de 25%.

Selon Berenberg, ce binôme constitue "un puissant moteur de création de valeur pour les actionnaires", une surperformance que la firme explique par un positionnement de marque très haut de gamme, des parts de marché encore faibles offrant un fort réservoir de croissance, un modèle d'entreprise axé sur les investissements durables et une gestion de bilan rigoureuse.

Une opportunité en termes de valorisation

"Brunello Cucinelli a délivré l'une des croissances les plus fortes et les plus régulières du secteur. Avec une valorisation qui ignore cette régularité d'exécution, la valeur demeure notre premier choix dans le luxe", indiquent les analystes de Berenberg.

L'argument central de Berenberg repose sur un décalage de marché : les multiples de valorisation actuels de Cucinelli, qu'ils soient observés en valeur absolue ou en termes relatifs en comparaison de ses concurrents, ne reflète pas de son point de vue la régularité et la précision d'exécution démontrées par le management.

En dépit de ces commentaires favorables, l'action Brunello Cucinelli perdait 0,3% à 87 euros jeudi en fin de matinée à la Bourse de Milan, alors que l'indice sectoriel STOXX Europe Luxury cédait autour de 0,8%.