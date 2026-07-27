Brown-Forman oppose une fin de non-recevoir à l'offre de Sazerac

Brown-Forman a annoncé dimanche le rejet par son conseil d'administration de l'offre d'achat non sollicitée faite par Sazerac, une décision principalement motivée par l'opposition de la famille fondatrice.

Le groupe de spiritueux américain, propriétaire du célèbre whisky Jack Daniel's, explique que le groupe familial Wolf Pen Branch, qui représente les héritiers de la dynastie Brown, considère la proposition formulée par son rival comme "non réalisable".

"Nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition de Sazerac ne s'alignait pas avec notre vision de l'avenir de Brown-Forman", souligne Wolf Pen Branch, qui ajoute réaffirmer sa confiance dans la position concurrentielle et la valeur à long terme du groupe basé à Louisville (Kentucky).

La structure de l'actionnariat de Brown-Forman donne un pouvoir décisionnel clé à la famille Brown, qui détient la majorité des actions de classe A dotées des droits de vote, rendant toute tentative de rachat pratiquement impossible sans son aval explicite.

Pour mémoire, la famille Brown détient une participation d'environ 26% au sein du capital de Brown-Forman, mais contrôle autour de 73% des droits de vote grâce à ces actions préférentielles.

Ce rejet intervient alors que Bloomberg rapporte que Sazerac aurait demandé à Brown-Forman de se pencher de nouveau sur son offre de rachat de 32 dollars par action, soit un total de quelque 15 milliards de dollars, déposée au mois de mai dernier.

Dans le communiqué, Marshall B. Farrer, le président du conseil d'administration de Brown-Forman, souligne que la société reste concentrée sur l'exécution de son plan stratégique, qui comprend le développement de sa présence géographique, le rayonnement de ses marques et l'amélioration de son efficacité opérationnelle.