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Brown-Forman en hausse après avoir dépassé les prévisions de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action du fabricant américain de whisky Brown-Forman BFb.N a progressé de 5,3% à 26,07 $

** La société a dépassé les prévisions de ventes pour le quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour sa gamme haut de gamme Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

** La société annonce une hausse de 2% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 912 millions de dollars, contre des estimations des analystes de 879,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit que ses ventes organiques pour l'exercice 2027 resteront stables d'une année sur l'autre

** Toutefois, le bénéfice par action trimestriel recule de 62% à 12 cents, contre une estimation de 32 cents

** À la clôture d'hier, l'action BFb affichait une baisse d'environ 5% depuis le début de l'année

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