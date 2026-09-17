Brookfield va investir jusqu'à 600 millions de dollars dans l'activité de carburants verts de la société indienne ACME

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire américain d'actifs alternatifs Brookfield BAM.N va investir jusqu'à 600 millions de dollars dans la société indienne ACME Cleantech Ventures afin d'aider cette dernière à développer et à construire des projets d'ammoniac vert et de méthanol vert, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

Voici les détails:

* Cet investissement marque l'entrée de Brookfield dans le secteur des carburants à faible empreinte carbone de la région et sera réalisé dans le cadre de sa stratégie "Brookfield Global Transition Fund".

* ACME a déclaré que ce financement soutiendra un portefeuille de projets avancés en Inde et à Oman, alors que la société cherche à développer la production d’ammoniac vert et d’autres carburants à faible empreinte carbone destinés aux marchés nationaux et à l’exportation.

* ACME a conclu des accords d'approvisionnement avec des clients tels que la société norvégienne Yara International, les sociétés japonaises IHI Corporation et Mitsubishi Gas Chemical, ainsi qu'avec des acheteurs indiens.

* La demande en carburants verts devrait augmenter, les industries recherchant des alternatives aux combustibles fossiles afin de réduire leurs émissions et d’atteindre leurs objectifs de décarbonisation.

* Brookfield est déjà très présent dans le secteur indien des énergies renouvelables, avec un portefeuille comprenant environ 50 gigawatts d’actifs éoliens et solaires en exploitation ou en projet.