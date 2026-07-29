Brookfield et NextEra vont développer un campus de centres de données d'une valeur de 100 milliards de dollars dans le Kentucky, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Brookfield Asset Management BAM.N et NextEra Energy NEE.N développent actuellement un campus de centres de données d'une valeur de 100 milliards de dollars à Paducah, dans le Kentucky, a déclaré mercredi une source proche du dossier.
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