Communiqué de presse BROADPEAK



Broadpeak publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026.



▪ Des ventes de 8,1 M€, en hausse de 2,1% (+5,8% à taux de change constant)



▪ Croissance du chiffre d’affaires de 29% hors équipements



▪ Confirmation des ambitions à horizon 2027 :

o Un chiffre d’affaires > 50 M€, dont 50% de revenus récurrents

o Une marge d’EBITDA de l’ordre de 15%



Au 31 mars 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 8,1 millions d’euros (M€), en hausse de 2,1% par rapport à la même période de 2025 (+5,8%, à taux de change constant). Cette évolution doit être appréciée au regard d’une base de comparaison défavorable : le premier trimestre 2025 avait en effet enregistré une hausse exceptionnelle du chiffre d’affaires équipements (serveurs, routeurs, stockage…) en lien direct avec l’exécution d’un contrat important en Asie, nécessitant le déploiement d’infrastructures dans sa phase d’exécution initiale.