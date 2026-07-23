Communiqué de presse BROADPEAK
Broadpeak publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2026
▪ 17,1M€ de ventes à mi-exercice, en baisse de 20,9% sur une base de comparaison exceptionnellement élevée (+26,2% au 1er semestre 2025)
▪ Nouvelle hausse des revenus récurrents (+8,7%), à 10,4 M€
▪ Une croissance soutenue du chiffre d’affaires attendue au second semestre 2026
▪ Confirmation des objectifs à horizon 2027 :
o Un chiffre d’affaires > 50 M€, dont 50% de revenus récurrents
o Une marge d’EBITDA de l’ordre de 15%
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