Broadcom s'apprête à perdre 300 milliards de dollars en valeur boursière, ses résultats dans le domaine de l'IA n'ayant pas convaincu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Broadcom provoquent une vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs

* Les prévisions inchangées de chiffre d'affaires pour l'IA en 2027 déçoivent les investisseurs

* Broadcom n'a pas non plus atteint les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre

* Le titre pourrait marquer une pause pendant quelques trimestres, selon un analyste

(Réécriture complète, ajout de commentaires d'analystes et de détails; mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Rashika Singh et Zaheer Kachwala

L'action Broadcom AVGO.O a chuté de plus de 14 % jeudi, entraînant les autres valeurs du secteur des puces à la baisse, après que les résultats de la société se sont révélés inférieurs aux attentes élevées concernant la demande pour son activité de puces IA sur mesure.

Si elles se confirment, ces pertes avant l'ouverture de la bourse effaceront plus de 315 milliards de dollars de la valeur boursière de la société, qui s'élève à environ 2 268 milliards de dollars, ce qui constituerait l'une des plus importantes baisses journalières jamais enregistrées.

Son rôle crucial dans la conception de processeurs internes pour des entreprises telles qu'Alphabet GOOGL.O et Meta

META.O , qui constituent des alternatives aux puces coûteuses de Nvidia NVDA.O , a fait de Broadcom l'un des grands gagnants du boom de l'IA.

Après des années de stagnation, son action a plus que multiplié par huit depuis le lancement de ChatGPT en 2022.

L'action a grimpé de 38 % cette année, à la clôture d'hier, dont une hausse de 15 % au cours des deux semaines précédant la publication de ses résultats, après les excellents résultats de son concurrent Marvell Technology MRVL.O .

Mais Broadcom est confronté à une concurrence plus rude et ses gains vertigineux ne laissent guère de marge d'erreur, ont déclaré les analystes, ajoutant que la décision de réitérer, plutôt que de relever, ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars pour l'IA au titre de l'exercice 2027 a déçu les investisseurs.

Son chiffre d'affaires de 22,19 milliards de dollars au deuxième trimestre a également déçu les attentes, tandis que ses prévisions de ventes de puces IA pour le trimestre en cours, à 16 milliards de dollars, étaient légèrement inférieures aux estimations de Wall Street.

Néanmoins, ces 16 milliards de dollars représenteraient un bond de plus de trois fois par rapport aux quelque 5,2 milliards de dollars enregistrés il y a un an. Les prévisions de 100 milliards de dollars annoncées en mars montrent également à quelle vitesse l'entreprise a gagné du terrain dans la course aux puces. Le chiffre d'affaires lié à l'IA s'élevait à seulement 20,2 milliards de dollars pour l'exercice 2025.

Il s'agit d'"un cas classique où des attentes très élevées se heurtent à un marché qui exigeait la perfection", a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown. "Broadcom est l'un des noms les plus prometteurs dans le développement des infrastructures d'IA, mais il figurait également parmi les titres à haut risque lors de la publication des résultats."

LE SECTEUR SOUS PRESSION

Ces résultats ont déclenché une vague de ventes de titres du secteur des puces, Marvell reculant de plus de 6 %, tandis que Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O , Intel INTC.O , Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O perdaient entre 1 % et 7 %. Ces titres avaient fortement progressé en début de semaine grâce à une série d’annonces positives lors du salon Computex.

Il est vrai que le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a déclaré que la société prévoyait désormais de livrer plus de 10 gigawatts de puces d'IA en 2027, soit une légère augmentation par rapport aux estimations précédentes.

Les dirigeants ont également déclaré que la société était "très sereine" face à la pénurie de puces mémoire, ayant assuré son approvisionnement pour 2026 et 2027.

Confiants dans les perspectives à long terme de la société, au moins 22 analystes ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action Broadcom, portant la médiane à 500 dollars, selon les données de LSEG. Cela représentait une hausse de plus de 4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

L'action se négocie à 29,90 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 61,70 pour Marvell et de 27,94 pour l'indice S&P 500 dans son ensemble

.SPX .

"Nous pensons que l'action pourrait marquer une pause au cours des deux prochains trimestres. Mais la situation redeviendra intéressante dès que nous entrerons en 2027", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, dans une note.

"S'il faut attendre un trimestre ou deux pour que cette dynamique reprenne, ce n'est pas grave, nous attendrons."