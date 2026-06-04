Broadcom : perd 300Mds$ de capi, efface tous ses gains depuis le 29/04

Broadcom dévisse de -15% vers 406$ après avoir dévoilé les résultats de son T2 : son chiffre d'affaires de 16Mds$ dans son activité de semi-conducteurs est légèrement inférieur aux estimations de 16,36Mds$.
L'objectif de long terme visant 100Mds$ de revenus liés à l'intelligence artificielle d'ici 2027 est dans le bas de la fourchette des attentes, et sans annoncer de relèvement des prévisions précédentes.
Le titre efface 300Mds$ de "capi" et efface tous ses gains depuis le 29/04... et se paye encore 52 fois ses bénéfices, 14 à 16 fois son CA 2027.
Le prochain objectif à la baisse est tout proche : 399$, le support du 28 avril, puis Broadcom s'en ira refermer le "gap" des 382,2$ du 14 avril.
Le suivant, ce sera le comblement du "gap" des 358,7E du 9 avril, niveau qui coïncide avec la MM200, puis le "gap" des 334,15E du 7 avril.
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