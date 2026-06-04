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Broadcom : perd 300Mds$ de capi, efface tous ses gains depuis le 29/04
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 16:57

Broadcom dévisse de -15% vers 406$ après avoir dévoilé les résultats de son T2 : son chiffre d'affaires de 16Mds$ dans son activité de semi-conducteurs est légèrement inférieur aux estimations de 16,36Mds$.

L'objectif de long terme visant 100Mds$ de revenus liés à l'intelligence artificielle d'ici 2027 est dans le bas de la fourchette des attentes, et sans annoncer de relèvement des prévisions précédentes.

Le titre efface 300Mds$ de "capi" et efface tous ses gains depuis le 29/04... et se paye encore 52 fois ses bénéfices, 14 à 16 fois son CA 2027.

Le prochain objectif à la baisse est tout proche : 399$, le support du 28 avril, puis Broadcom s'en ira refermer le "gap" des 382,2$ du 14 avril.

Le suivant, ce sera le comblement du "gap" des 358,7E du 9 avril, niveau qui coïncide avec la MM200, puis le "gap" des 334,15E du 7 avril.

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1 commentaire

  • 17:52

    À ce cours,je charge la mule.

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