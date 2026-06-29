British American Tobacco supprime 5 500 emplois dans le monde entier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

British American Tobacco BATS.L a annoncé lundi qu’elle allait supprimer 5 500 emplois à l’échelle mondiale dans le cadre de la poursuite de son programme de transformation axé sur l’intelligence artificielle.