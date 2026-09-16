Bristol Myers Squibb détache son dividende

Dans un bref communiqué de presse, le laboratoire a annoncé la poursuite de sa politique de retour aux actionnaires.

Le conseil d'administration a validé le versement d'un dividende trimestriel de 0,63 dollar par action ordinaire.

Ce dividende sera mis en paiement le 2 novembre prochain au profit des actionnaires inscrits au registre de la société à la clôture du marché le 2 octobre.

Par cette annonce, le laboratoire réaffirme la régularité des distributions de capital à ses investisseurs, s'inscrivant dans la continuité de sa stratégie financière.