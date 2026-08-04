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Bristol Myers s'apprête à céder les modestes gains liés aux négociations avec AstraZeneca
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N est en passe d'effacer les légers gains enregistrés depuis que des rumeurs concernant un méga-accord avec AstraZeneca

AZN.L ont fait surface dimanche

** Le titre recule de 0,25% en pré-ouverture

** Plusieurs analystes avaient exprimé des doutes quant aux avantages d’une telle opération

** “Nous sommes quelque peu perplexes face à cette nouvelle. S’il y a bien une entreprise qui n’a pas besoin d’ingénierie financière, c’est AstraZeneca,” a écrit la société de courtage Jefferies

** Une vive vague de ventes sur les actions AZN lundi a fait perdre à l’entreprise sa place de deuxième plus grande société du Royaume-Uni en termes de capitalisation boursière

** Avec une capitalisation boursière de 190,11 milliards de livres sterling (255,63 milliards de dollars), le géant de l'énergie Shell SHEL.L est désormais la deuxième plus grande entreprise du Royaume-Uni

** Avant l'annonce de cette éventuelle opération, le titre BMY avait bondi de 21% depuis le début de l'année, tandis que celui d'AZN avait reculé de 8,4%

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