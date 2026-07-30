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Bristol Myers revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, grâce à l'Eliquis et à de nouveaux médicaments qui stimulent ses résultats
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, d'un graphique au paragraphe 7) par Michael Erman

Bristol Myers Squibb a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, après que les ventes soutenues de l'anticoagulant Eliquis et de médicaments plus récents, tels que le médicament cardiaque Camzyos et le traitement contre l'anémie Reblozyl, ont permis aux résultats du deuxième trimestre de dépasser les estimations des analystes.

L'action du laboratoire pharmaceutique américain a progressé jusqu'à 2,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 12,97 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente et supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 11,75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,04 dollars (XX,XX euros) par action, dépassant les prévisions de 1,59 dollar (XX,XX euros) par action.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les portant à une fourchette comprise entre 49 et 50 milliards (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une fourchette précédente de 46 et 47,5 milliards (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) de dollars. Bristol Myers table désormais sur un bénéfice ajusté par action de 6,75 à 7,00 dollars (XX,XX à XX,XX euros) pour 2026, contre une prévision antérieure de 6,05 à 6,35 dollars (XX,XX à XX,XX euros).

Bristol Myers s’efforce de compenser la baisse des ventes de ses anciens médicaments confrontés à la concurrence des génériques, en particulier le Revlimid, un traitement contre les cancers du sang qui était autrefois son médicament le plus vendu. Les ventes de Revlimid ont chuté de 49 % pour s’établir à 425 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au cours du trimestre.

“Notre portefeuille de croissance a progressé de 15 % au deuxième trimestre”, a déclaré Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation, lors d’une interview. “Nous disposons désormais de neuf produits affichant une croissance à deux chiffres, et il s’agit tous de médicaments qui en sont encore au début de leur cycle de vie.”

Les ventes de Reblozyl, à 735 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, ont dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 664 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars. Camzyos a généré 416 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars contre des prévisions de 365 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, tandis que la thérapie cellulaire anticancéreuse Breyanzi a rapporté 484 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre des estimations de Wall Street de 422 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes d’Eliquis pour l’année, tablant désormais sur une croissance de 20 % à 25 %, contre une projection antérieure de 10 % à 15 %. Les ventes d’Eliquis, que Bristol Myers partage avec Pfizer

PFE.N , se sont élevées à 4,48 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au cours du trimestre, en hausse de 22 % et supérieures aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 4,06 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

La part d’Eliquis dans les nouvelles prescriptions aux États-Unis avoisine les 80 %, a déclaré M. Lenkowsky.

La société avait revu à la hausse ses prévisions concernant l’Eliquis en février, affirmant qu’une baisse de prix lui permettrait d’éviter les pénalités imposées par le programme d’assurance maladie Medicare du gouvernement américain.

Les ventes d’Opdivo, l’immunothérapie anticancéreuse à succès, ont reculé de 3 % pour s’établir à 2,49 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux attentes.

Bristol Myers s'attache à faire passer les patients à l'Opdivo Qvantig, une version sous-cutanée de l'immunothérapie, a déclaré M. Lenkowsky, ajoutant que le taux de conversion depuis l'Opdivo administré par voie intraveineuse avoisinait les 15 %.

Qvantig a généré un chiffre d’affaires trimestriel de 261 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 215 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Les ventes combinées d’Opdivo et de Qvantig progressent à un rythme à un chiffre moyen, a indiqué la société.

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