 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bridgepoint met la main sur Lansweeper en Belgique
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 11:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Bridgepoint annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Lansweeper, une plateforme de référence dans l'intelligence des actifs technologiques dont le siège est situé à Gand, en Belgique.

L'actionnaire historique Dovesco conservera une participation minoritaire, tandis qu'Insight Partners et Imker Group céderont leurs participations. Dave Goossens, directeur général de Lansweeper, ainsi que l'équipe de direction, demeureront des actionnaires significatifs.

Fondée il y a plus de vingt ans, Lansweeper fournit des données et des informations fiables, offrant aux organisations une visibilité complète sur l'ensemble de leurs équipements connectés et renforçant ainsi leur cybersécurité ainsi que leur résilience opérationnelle.

Selon le gestionnaire d'actifs alternatifs, ce partenariat permettra de poursuivre les investissements dans l'innovation produit, les capacités d'intelligence artificielle, l'expansion internationale et des acquisitions ciblées.

Cet investissement s'inscrit dans la continuité de l'expertise de Bridgepoint dans l'accompagnement d'acteurs majeurs de la cybersécurité, parmi lesquels DataExpert, Infinigate et iC Consult, rappelle le groupe britannique spécialisé dans le mid-market.

Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées. La finalisation de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'année 2026, sous réserve des conditions de réalisation habituelles, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires.

Valeurs associées

BRIDGEPOINT GRP
332,400 GBX LSE +4,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,14 -11,78%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank