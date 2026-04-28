BridgeBio recule alors que l'accord sur les brevets conclu avec Pfizer déçoit les investisseurs

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28 avril - ** L'action BridgeBio Pharma BBIO.O recule de 7 % à 69,32 $

** Pfizer PFE.N règle les litiges en matière de brevets avec les fabricants de médicaments génériques Cipla

CIPL.NS , Dexcel et Hikma HIK.L , prolongeant ainsi de fait la protection par brevet de son médicament contre les maladies cardiaques, le Vyndamax, jusqu'en 2031

** Cela réduit le risque d'érosion des prix ou des volumes pour l'Attruby de BBIO à court terme, a déclaré Andrew Tsai, analyste chez Jefferies

** Grâce à la prolongation de la protection de la propriété intellectuelle de Pfizer, l'Attruby pourrait atteindre un pic de ventes compris entre 2 et 3 milliards de dollars, a ajouté M. Tsai

** Le report de la mise sur le marché des génériques "donne également plus de temps à BBIO pour prouver qu'Attruby se distingue dans le traitement de l'ATTR-CM en conditions réelles", selon M. Tsai

** L'action BBIO a d'abord progressé, mais a ensuite reculé, les investisseurs ayant espéré un accord valable au-delà de 2033, a indiqué Eliana Merle, analyste chez Barclays

** "Nous voyons une opportunité d'achat sur la faiblesse, nous réitérons notre recommandation d'achat", déclare Merle, ajoutant: "nous pensons que l'action va se redresser à partir de là"

** En tenant compte des fluctuations de la séance, BBIO affiche une baisse de 6,5 % depuis le début de l'année