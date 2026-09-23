Breville s'apprête à enregistrer sa meilleure séance depuis plus de deux mois

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23 septembre - ** L'action du groupe australien Breville

BRG.AX progresse jusqu'à 3 % à 30,235 dollars australiens et pourrait enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage depuis le 29 juillet si la tendance se confirme

** Citi souligne les facteurs favorables à moyen terme pour le fabricant d'appareils électroménagers, liés au niveau structurellement élevé des prix du café

** La société de courtage ajoute que la hausse des prix du café rend l'achat d'une tasse de café onéreux, ce qui incite les consommateurs à investir dans des appareils de préparation du café à domicile, tels que les machines à expresso fabriquées par BRG

** Les prix du café restent élevés en raison des perturbations causées par le “Super El Niño”

** Les analystes de Citi réitèrent leur recommandation “ACHETER” avec un objectif de cours de 40,80 dollars australiens, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 39 % par rapport au dernier cours de clôture de 29,38 dollars australiens par action

** Douze analystes sur treize attribuent à l'action la recommandation “Acheter” ou une recommandation supérieure, et un seul “Conserver”; le cours-cible médian est de 37,30 dollars australiens – données LSEG

** Le titre affiche une hausse de 2 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance