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Brenntag revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois en sept semaines
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 09:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay

Le distributeur allemand de produits chimiques Brenntag BNRGn.DE a revu à la hausse vendredi ses prévisions de résultat opérationnel pour la deuxième fois en moins de sept semaines, invoquant un bon démarrage du troisième trimestre.

La société table désormais sur un résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements compris entre 1,35 et 1,45 milliard d'euros (soit entre 1,56 et 1,67 milliard de dollars) pour l'ensemble de l'année. Elle avait revu à la hausse ses prévisions d’EBITDA pour la dernière fois fin juin, les portant à une fourchette comprise entre 1,25 et 1,40 milliard d’euros.

L'action Brenntag a progressé de 2,4% peu après l'ouverture du marché. Certains segments de l’industrie chimique européenne ont récemment bénéficié d’une demande soutenue et d’une hausse des prix, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, des marchés de l’énergie et des matières premières liées au conflit au Moyen-Orient ayant incité les clients à se tourner vers des sources d’approvisionnement plus proches. Toutefois, l'association allemande de l'industrie chimique (VCI) a averti le mois dernier que cette reprise récente pourrait s'avérer temporaire. (1 dollar = 0,8679 euro)

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