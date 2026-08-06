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Braveheart Bio s'apprête à connaître une forte hausse lors de son entrée en bourse à New York, après une introduction en bourse revalorisée à 383 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 16:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Le développeur de médicaments Braveheart Bio BRVE.O devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 382,5 millions de dollars

** Le titre devrait s'ouvrir à 25 dollars par action, contre un prix d'offre de 18 dollars ** La société BRVE, basée à San Francisco, en Californie, a vendu environ 21,3 millions d’actions lors de son introduction en bourse revalorisée au prix de 18 dollars par action ** BRVE, qui développe des traitements destinés aux patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique et d’autres maladies cardiovasculaires graves, avait initialement prévu de commercialiser 18,75 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars

** Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen, Stifel et Cantor ont agi en tant que chefs de file conjoints de l'opération

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