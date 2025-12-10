BP, Woodside et Chevron sont les grands gagnants de la vente aux enchères de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique

BP, Woodside et Chevron dominent les enchères

Chevron fait l'offre la plus élevée (18,6 millions de dollars) pour le bloc de Keithley Canyon

Les entreprises ont fait des offres plus élevées par acre que lors de toutes les ventes aux enchères dans le Golfe depuis 2017

BP BP.L , Woodside Energy et Chevron

CVX.N ont été les principaux gagnants mercredi lors de la première vente par le gouvernement américain de droits de forage pétrolier et gazier dans le golfe du Mexique depuis 2023.

La vente aux enchères, qui s'est terminée avec 279,4 millions de dollars d'offres élevées, était la première des 30 mandatées par la loi de réduction d'impôts et de dépenses du président américain Donald Trump, qu'il a promulguée en juillet.

La vente a généré environ 100 millions de dollars de moins en offres élevées que la dernière vente de baux dans le Golfe en 2023, mais les compagnies pétrolières ont offert plus par acre que lors de toute vente aux enchères du gouvernement dans la région depuis 2017, selon une analyse Reuters des résultats de la vente.

UNE VENTE TRÈS RÉUSSIE

Les plans de l'administration Trump pour la location régulière de terres offshore s'éloignent considérablement de ceux de l'ancien président Joe Biden, dont l'administration avait prévu un nombre historiquement faible de ventes aux enchères de pétrole et de gaz dans le cadre d'un effort visant à s'éloigner des combustibles fossiles et à lutter contre le changement climatique.

Les fonctionnaires de l'administration ont attribué la baisse des offres des compagnies pétrolières par rapport à la dernière vente, qui avait eu lieu sous l'ère Biden, au calendrier prévisible que le ministère de l'intérieur mettait en œuvre.

"Ils ne sont pas pressés de venir tous en même temps", a déclaré Laura Robbins, directrice par intérim de la région du Golfe pour le Bureau américain de gestion de l'énergie océanique, lors d'une conférence de presse en ligne organisée à la suite de la vente. "Nous avons le sentiment que cette vente a été très fructueuse."

Le BOEM a indiqué que 30 entreprises avaient soumis un total de 219 offres pour 1,02 million d'acres, soit environ 1,3 % de la superficie offerte. Seuls 30 blocs ont fait l'objet de plus d'une offre.

BP ET CHEVRON DOMINENT

Selon les documents de vente, BPa été le plus offrant sur 50 parcelles, suivi par Chevron avec 22, Murphy Exploration & Production avec 14, et Shell et Repsol avec 12 offres chacun.

Selon le BOEM, les entreprises ayant fait les offres les plus élevées sont BP avec 61 millions de dollars, l'entreprise australienne Woodside avec 38 millions de dollars, Chevron avec 33 millions de dollars et Murphy Exploration & Production Company avec 27,4 millions de dollars.

"Comme le montre clairement l'appel d'offres d'aujourd'hui, BP continuera d'investir dans les eaux profondes du golfe d'Amérique, soulignant ainsi son engagement à accroître la production d'énergie aux États-Unis et à mettre en œuvre sa stratégie visant à développer de manière sûre et rentable ses activités mondiales dans le domaine du pétrole et du gaz naturel", a déclaré la société dans un communiqué.

Parmi les autresgagnants figurent Beacon Offshore Energy, Talos Energy, LLOG Exploration Offshore, Woodside Energy, Anadarko et Equinor.

Shell a déclaré qu'elle était le meilleur enchérisseur apparent pour 12 blocs d'une valeur totale d'environ 16,2 millions de dollars.

"Ce résultat reflète notre engagement continu à développer de manière responsable les ressources de classe mondiale du golfe d'Amérique, qui sont essentielles pour répondre aux besoins énergétiques actuels tout en construisant un avenir à plus faible émission de carbone", a déclaré Cynthia Babski, porte-parole de Shell, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L'offre la plus élevée de la vente aux enchères a été de près de 18,6 millions de dollars, de la part de Chevron, pour un bloc situé dans la zone d'eaux profondes de Keithley Canyon. La deuxième offre la plus élevée était une offre conjointe de 15,2 millions de dollars de Woodside Energy Deepwater WDS.AX et Repsol REP.MC pour un bloc dans la zone de Walker Ridge.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

UN TAUX DE REDEVANCE PLUS BAS

Le BOEM, une branche du ministère de l'Intérieur, a offert 81,2 millions d'acres dans le Golfe à un taux de redevance de 12,5%, le plus bas autorisé par la nouvelle loi fiscale de Trump. Auparavant, les compagnies pétrolières devaient payer un minimum de 16,66 % de redevances .

La loi de Trump a abaissé le taux pour encourager la participation de l'industrie aux ventes de baux.

La production offshore représente environ 15 % de la production américaine, mais elle est restée à la traîne des champs de schiste terrestres ces dernières années en raison des délais plus longs et des coûts initiaux plus élevés.

La dernière vente du golfe en 2023 a permis de récolter 382 millions de dollars, soit le montant le plus élevé de toutes les ventes de baux offshore fédéraux depuis 2015.