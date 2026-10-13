BP voit sa marge de raffinage tripler et son objectif d'endettement atteint, mais annonce de nouvelles dépréciations

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* La marge de l'indicateur de raffinage bondit à 46,7 dollars le baril, contre 29,6 dollars au deuxième trimestre

* La dette nette devrait s'établir entre 13,5 et 14,4 milliards de dollars, atteignant ainsi l'objectif fixé avec environ un an d'avance

* BP n'a pas fourni plus de détails sur les dépréciations

(Mise à jour avec des commentaires, ajout du cours de l'action)

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a estimé mardi que ses marges de raffinage du troisième trimestre avaient triplé par rapport à l’année dernière, alors que la guerre en Iran stimule les bénéfices des géants pétroliers, mais a également signalé des dépréciations comprises entre 3 et 4,5 milliards de dollars liées à son segment gaz et énergies à faibles émissions de carbone.

C'est la deuxième fois en un an que la société britannique enregistre d'importantes dépréciations dans son activité à faibles émissions de carbone, après avoir procédé à des dépréciations de plus de 4 milliards de dollars liées à ses activités dans les secteurs de l'énergie solaire, du biogaz et de l'éolien offshore.

BP n’a pas souhaité fournir de détails sur ces dernières dépréciations.

Les dépréciations subies par les activités de transition de BP au cours de l’année écoulée s’élèvent au total à environ 10 milliards de dollars, soit environ 10 % des capitaux propres de BP avant la pandémie de COVID au début de cette décennie, ce qui “met en évidence les dégâts causés par les précédentes aventures de BP”, ont déclaré les analystes de RBC dans une note, faisant référence à l’incursion dans les énergies renouvelables que le groupe a abandonnée l’année dernière.

“Nous pourrions imaginer que la situation est désormais assainie, mais c’est également ce que nous pensions au trimestre dernier”, a déclaré RBC.

LES MARGES DE RAFFINAGE GRIMPENT DE PRÈS DE 60 %

BP a estimé sa marge indicatrice de raffinage pour le trimestre juillet-septembre à 46,7 dollars le baril, contre 29,6 dollars le baril au deuxième trimestre et 15,8 dollars le baril il y a un an. La guerre en Iran a perturbé l’approvisionnement mondial en pétrole, faisant grimper les prix et les marges des grands groupes pétroliers.

La hausse des marges de raffinage fera progresser le bénéfice de BP dans les segments des produits pétroliers de 1,9 à 2,1 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, a indiqué le groupe dans un communiqué publié avant la publication de ses résultats prévue le 30 octobre.

Ces dernières années, BP a modifié sa méthodologie de calcul des marges de raffinage, ce qui rend les comparaisons historiques difficiles. Son concurrent Shell SHEL.L a déclaré la semaine dernière s’attendre à une marge de raffinage record pour le troisième trimestre.

BP s'attend à ce que son résultat du troisième trimestre dans le domaine de la commercialisation et du négoce du gaz dépasse largement celui du trimestre précédent. Le résultat du négoce pétrolier devrait rester globalement stable par rapport au deuxième trimestre, dans le cadre d'une année particulièrement solide pour son département pétrolier.

RBC a relevé ses prévisions de bénéfice net pour le trimestre, les portant de 6,9 milliards à 7,6 milliards de dollars, en invoquant l’amélioration des indicateurs opérationnels et un taux d’imposition prévu plus faible. Les analystes de Citi tablent quant à eux sur un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars.

L'action BP a progressé de 1,4 % en début de séance, surperformant la hausse de 0,3 % de l'indice des sociétés énergétiques européennes .SXEP .

OBJECTIF DE DETTE NETTE ATTEINT

Grâce à une pause dans son programme de rachat d'actions cette année, à des prix élevés et à des cessions d'actifs, BP prévoit que sa dette nette s'établira entre 13,5 et 14,4 milliards de dollars ce trimestre, atteignant ainsi son objectif compris entre 14 et 18 milliards de dollars avec environ un an d'avance.

En tenant compte des obligations hybrides, des contrats de location et de ses engagements liés à la marée noire de Deepwater Horizon, BP a estimé le montant total de ses obligations entre 43,6 et 44,6 milliards de dollars pour le trimestre, contre 53,6 milliards au trimestre précédent. Ce chiffre n’inclut pas la cession, pour 6 milliards de dollars, d’une participation dans son activité de lubrifiants Castrol.

BP a chiffré sa production en amont entre 2,19 millions et 2,24 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 2,2 millions au trimestre précédent.

La société présentera une mise à jour de sa stratégie et de ses perspectives le 15 décembre à New York, qui “définira la prochaine étape vers une BP plus simple, plus forte et plus valorisante”, a déclaré un porte-parole.