Cyberattaque contre les frigos des supermarchés : une minorité de magasin touchés, tempère le PDG de Coopérative U

Une "très grande majorité" des magasins U visés ont pu contrer l'attaque grâce aux patrons, aux équipes ou aux frigoristes.

Dominique Schelcher à Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher, a indiqué mardi 13 octobre que les dégâts causés la veille par la cyberattaque ayant ciblé les installations frigorifiques de centaines de supermarchés en France étaient d'une ampleur limitée dans son entreprise, notamment grâce à la réactivité des patrons et de leurs équipes.

Dans la nuit de dimanche à lundi, "des hackers ont pris le contrôle de ce qu'on appelle la régulation du froid, donc le contrôle du froid" , a rappelé Dominique Schelcher sur RTL.

Quelque 300 points de vente Intermarché/Netto, plusieurs magasins du groupement E.Leclerc, 80 supermarchés Carrefour et une trentaine de Monoprix ont également été touchés.

"Chez nous, cela a a touché 80 magasins seulement sur 2.000, et une très grande majorité d'entre eux" ont "pu contrer l'attaque" , a-t-il assuré, saluant "la réactivité des patrons" de ces points de vente, "des équipes et de nos frigoristes" qui ont évité toute "casse" et "rupture de chaîne du froid".

"C'est dans une minorité de ces 80 magasins qu'ils n'ont pas pu réagir suffisamment vite ou contrôler l'attaque" et qu'"il y a eu rupture de chaîne du froid et où de la marchandise a pu être jetée", a ajouté Dominique Schelcher.

"Dans un petit magasin", les pertes peuvent atteindre "quelques dizaines de milliers d'euros", quand "dans un hypermarché, cela peut monter à 180.000, 200.000 euros", a-t-il précisé, assurant toutefois ne pas avoir "le chiffrage" total "des dégâts".

Vulnérabilités identifiées par le prestataire

Le dirigeant a souligné que les magasins U n'étaient "pas clients directs de Danfoss", fabricant danois dont les systèmes de régulation ont été visés par la cyberattaque : "Nous sommes clients d'acteurs frigoristes qui nous mettent à disposition cette solution".

Lundi, l'entreprise scandinave a expliqué que "la majorité des unités touchées sont des produits anciens (...) qui ont atteint leur fin de vie et ne bénéficient plus de mises à jour logicielles ou de sécurité". Elle a assuré "recommander depuis longtemps à ses clients de maintenir les systèmes pris en charge à jour et de migrer les systèmes hérités vers des solutions de génération actuelle".

Danfoss avait fait part ces derniers mois de plusieurs vulnérabilités graves sur certains de ses logiciels utilisés dans les systèmes frigorifiques.

Dès lors, les frigoristes "ont-ils informé les magasins ? L'enquête va devoir le dire", a répondu Dominique Schelcher. Cette cyberattaque "inédite" n'en reste pas moins "gravissime", a-t-il estimé, assurant que son secteur en tirerait "des leçons" comme à "chaque crise".