BP vend une participation de 10 % dans le projet solaire Shafag à la société hongroise MVM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du contexte aux paragraphes 2 et 4)

BP BP.L a vendu une participation de 10% dans son projet solaire Shafag en Azerbaïdjan à la société hongroise MVM Energetika Zrt, a annoncé mercredi la major pétrolière.

BP détient désormais 40,01% du projet, tandis que SOCAR Green en détient 39,99%, et que l'Azerbaijan Business Development Fund et MVM en détiennent chacun 10%, a précisé BP. Cette annonce intervient un jour après que BP a déclaré avoir déprécié ses actifs dans le domaine des énergies renouvelables et du biogaz pour un montant d'environ 4 milliards de dollars , notamment en ce qui concerne son unité solaire Lightsource bp.

Lightsource bp construit le projet Shafag avec les partenaires de la joint-venture. La major pétrolière britannique a déclaré en juin qu'elle avait pris une décision finale d'investissement pour ce projet.

Il y a un an, sous la direction du directeur général de l'époque, Murray Auchincloss, BP a annoncé une stratégie de retour aux hydrocarbures, affirmant que cela améliorerait la rentabilité après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables par son prédécesseur Bernard Looney.

BP prévoit que la construction du projet Shafag sera achevée en 2027 et que le projet produira environ 500 gigawattheures par an d'énergie renouvelable.