 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 790,82
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BP repousse de cinq ans, à 2030, sa prévision de pic de demande de pétrole
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:44

BP BP.L a déclaré jeudi s'attendre à ce que la demande mondiale de pétrole augmente jusqu'en 2030, soit cinq ans plus longtemps que ce qu'elle prévoyait il y a un an, la major britannique soulignant le ralentissement des efforts visant à accroître l'efficacité énergétique.

Dans son rapport annuel sur les tendances énergétiques à l'horizon 2050 ("Energy outlook"), BP anticipe deux possibilités : un scénario "Current Trajectory" reposant sur les politiques et les engagements existants, tandis qu'un autre ("Below 2-Degrees") prévoit une baisse d'environ 90% des émissions de carbone d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2023.

Les émissions résultent en grande partie de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon.

La demande mondiale de pétrole devrait atteindre 103,4 millions de barils par jour (bpj) d'ici à 2030 selon le scénario "Current Trajectory", avant de tomber à 83 millions de bpj d'ici à 2050.

L'année dernière, BP prévoyait dans son rapport un pic de la demande en 2025 à environ 102 millions de bpj, mais le ralentissement des gains d'efficacité a changé la donne.

Selon le scénario "Below 2-Degrees", la demande de pétrole culminerait cette année à 102,2 millions de bpj avant de tomber à 33,8 millions de bpj d'ici à 2050.

D'après le scénario "Current Trajectory", les émissions d'équivalent CO2 resteraient globalement stables jusqu'en 2030, puis baisseraient d'environ 25% d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2023.

Selon le scénario "Below 2-Degrees", les émissions chuteraient de 90% sous l'effet d'une décarbonation plus rapide dans les économies émergentes.

(Stephanie Kelly et Shadia Nasralla à Londres, version française Augustin Turpin, édité par Benjamin Mallet)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BP
438,125 GBX LSE -0,05%
EXXON MOBIL
114,745 USD NYSE +0,17%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
68,62 USD Ice Europ -0,65%
Pétrole WTI
64,26 USD Ice Europ -0,73%
SHELL
2 688,750 GBX LSE +0,59%
STXE6O&G EUR P
381,25 Pts DJ STOXX -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank