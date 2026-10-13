Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,55% pour le Dow Jones .DJI et de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est vu sur un recul de 0,43%.

* BANQUES AMÉRICAINES - WELLS FARGO WFC.N , GOLDMAN SACHS

GS.N , CITIGROUP C.N et JP MORGAN JPM.N doivent publier leurs résultats mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York, donnant ainsi le coup d'envoi de la saison de résultats du troisième trimestre.

Les investisseurs accorderont une attention particulière aux signes d'un éventuel impact de la récente hausse des rendements obligataires sur les opérations de fusion-acquisition et sur la croissance des prêts.

* SECTEUR DE L'IA - Les craintes liées à une concurrence accrue de la part de la Chine ont déclenché une nouvelle vague de ventes des actions des fabricants de semi-conducteurs, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX ayant touché lundi un plus bas en trois semaines, une tendance qui s'est propagée mardi sur les marchés asiatiques et européens.

L'action Nvidia recule de 0,8% en avant-Bourse, AMD AMD.O de 2%, INTEL INTC.O de 1% et MICRON TECHNOLOGY MU.O de 2,8%.

Les autorités de régulation bancaire du monde entier redoublent en outre d'efforts pour maîtriser les risques croissants liés à l'IA, ont dit à Reuters six sources au fait de la question, certaines soulignant que des cyberattaques contre des banques ou des agents malveillants pourraient compromettre la stabilité financière mondiale.

Anthropic a par ailleurs déclaré lundi que ses expériences laissaient penser que les petits modèles d'IA pourraient, d'ici quelques mois, être suffisamment performants pour se reproduire de manière autonome sans avoir besoin d'accéder à des centres de données.

* NVIDIA NVDA.O - La part de marché du groupe américain sur le marché chinois des puces d'IA destinées aux centres de données a chuté à 34% au premier semestre 2026, les contrôles à l'exportation américains ayant restreint l'approvisionnement en produits de la société, tandis que ses concurrents chinois, menés par Huawei, ont gagné du terrain, selon un rapport du cabinet d'études IDC vu par Reuters.

* VISA V.N a annoncé mardi avoir reçu l'autorisation de la banque centrale chinoise en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires en Chine, une décision mettant fin à des années d'attente pour la société américaine, qui rejoint ainsi ses concurrents American Express

AXP.N et Mastercard MA.N sur l'un des plus grands marchés mondiaux des paiements.

* JOHNSON&JOHNSON JNJ.N , UNITEDHEALTH UNH.N doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs mardi avant l'ouverture.

(Rédigé par Diana Mandia)

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