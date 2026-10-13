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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 11:24

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Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,55% pour le Dow Jones .DJI et de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est vu sur un recul de 0,43%.

* BANQUES AMÉRICAINES - WELLS FARGO WFC.N , GOLDMAN SACHS

GS.N , CITIGROUP C.N et JP MORGAN JPM.N doivent publier leurs résultats mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York, donnant ainsi le coup d'envoi de la saison de résultats du troisième trimestre.

Les investisseurs accorderont une attention particulière aux signes d'un éventuel impact de la récente hausse des rendements obligataires sur les opérations de fusion-acquisition et sur la croissance des prêts.

* SECTEUR DE L'IA - Les craintes liées à une concurrence accrue de la part de la Chine ont déclenché une nouvelle vague de ventes des actions des fabricants de semi-conducteurs, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX ayant touché lundi un plus bas en trois semaines, une tendance qui s'est propagée mardi sur les marchés asiatiques et européens.

L'action Nvidia recule de 0,8% en avant-Bourse, AMD AMD.O de 2%, INTEL INTC.O de 1% et MICRON TECHNOLOGY MU.O de 2,8%.

Les autorités de régulation bancaire du monde entier redoublent en outre d'efforts pour maîtriser les risques croissants liés à l'IA, ont dit à Reuters six sources au fait de la question, certaines soulignant que des cyberattaques contre des banques ou des agents malveillants pourraient compromettre la stabilité financière mondiale.

Anthropic a par ailleurs déclaré lundi que ses expériences laissaient penser que les petits modèles d'IA pourraient, d'ici quelques mois, être suffisamment performants pour se reproduire de manière autonome sans avoir besoin d'accéder à des centres de données.

* NVIDIA NVDA.O - La part de marché du groupe américain sur le marché chinois des puces d'IA destinées aux centres de données a chuté à 34% au premier semestre 2026, les contrôles à l'exportation américains ayant restreint l'approvisionnement en produits de la société, tandis que ses concurrents chinois, menés par Huawei, ont gagné du terrain, selon un rapport du cabinet d'études IDC vu par Reuters.

* VISA V.N a annoncé mardi avoir reçu l'autorisation de la banque centrale chinoise en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires en Chine, une décision mettant fin à des années d'attente pour la société américaine, qui rejoint ainsi ses concurrents American Express

AXP.N et Mastercard MA.N sur l'un des plus grands marchés mondiaux des paiements.

* JOHNSON&JOHNSON JNJ.N , UNITEDHEALTH UNH.N doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs mardi avant l'ouverture.

(Rédigé par Diana Mandia)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
594,2400 USD NASDAQ -2,28%
AMERICAN EXPRESS
311,525 USD NYSE +1,09%
CITIGROUP
131,930 USD NYSE +1,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 850,55 Pts Index Ex +0,38%
GOLDMAN SACHS GR
894,520 USD NYSE -0,11%
INTEL
101,3500 USD NASDAQ -3,20%
JOHNSON&JOHNSON
264,030 USD NYSE +0,97%
JPMORGAN CHASE
334,490 USD NYSE +0,44%
MASTERCARD RG-A
595,100 USD NYSE +1,00%
MICRON TECHNOLOGY
989,0400 USD NASDAQ -3,88%
NASDAQ Composite
27 245,90 Pts Index Ex -0,44%
NVIDIA
226,3200 USD NASDAQ -1,29%
S&P 500 INDEX
7 807,24 Pts CBOE -0,06%
UNITEDHEALTH GRO
378,070 USD NYSE -0,35%
VISA RG-A
389,305 USD NYSE +0,99%
WELLS FARGO
83,305 USD NYSE -0,31%
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