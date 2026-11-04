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BP recrute Emma Lewis, de Shell, à la tête de ses activités en aval
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 08:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP BP.L a nommé mercredi Emma Lewis à la tête de ses activités en aval, recrutant cette haute responsable du secteur chimique chez son concurrent Shell

SHEL.L , alors que la directeur général Meg O'Neill cherche à renforcer les activités de raffinage et de carburants du géant pétrolier.

* Mme Lewis occupait jusqu’à présent le poste de vice-présidente exécutive en charge de la division chimie chez Shell, où elle dirigeait les activités mondiales de l’entreprise dans ce secteur

* Elle rejoindra BP le 4 janvier 2027, et Richard Harding continuera d’assurer l’intérim au poste de vice-président exécutif des activités en aval de BP jusqu’à son arrivée

* « Emma a piloté notre activité chimique à travers des changements majeurs alors que Shell met en œuvre des améliorations structurelles », a déclaré un porte-parole de Shell

* Mme Lewis a rejoint Shell en 2012 après avoir passé environ 13 ans chez ExxonMobil XOM.N

* Elle rejoint BP à un moment où Shell est en pleines négociations concernant la vente de ses actifs chimiques

* Le directeur général de Shell, Wael Sawan, avait déclaré que ces actifs chimiques étaient de bonne qualité, mais aussi que le géant pétrolier britannique n’était pas leur propriétaire naturel

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