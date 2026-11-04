La Bourse de Paris en hausse après les "midterms" aux Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris progressait mercredi matin, aidée par la détente des taux d'emprunt souverains après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines.

Vers 10H00, l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,65 %, soit 51,86 points, à 8.072,17 points. Mardi, il a cédé 0,34 %, à 8.020,31 points.

Les démocrates ont signé une victoire sans appel, avec une majorité acquise dans les deux chambres du Congrès, lors d'élections qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains.

Pour les marchés, la victoire des démocrates "signifie une probabilité bien plus faible de nouveaux plans de dépenses massifs, et peut-être un regain d'espoir d'assainissement budgétaire, surtout si les taux continuent de refluer" sur le marché de la dette, commente Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier IM.

Un Congrès démocrate pourrait rendre plus difficile l'adoption de nouvelles dépenses ou de baisses d'impôts par l'administration Trump, ce qui rassure sur la dette américaine.

Le rendement de l'emprunt américain à dix ans reculait à 4,92 %, contre 4,97 % mardi soir. En France, le taux à même échéance baissait à 4,91 %, contre 4,95 %.

Les banques en tête

Les valeurs bancaires menaient la hausse : Société Générale prenait 2,55 %, à 63,12 euros, BNP Paribas 2,40 %, à 89,71 euros, et Crédit Agricole 1,83 %, à 15,30 euros.

Thales plonge

Le groupe de défense Thales accusait en revanche la plus forte baisse du CAC 40 (-4,51 %, à 222,50 euros), dans le sillage de ses concurrents européens.

"Le nouveau Congrès pourrait user de son influence sur les dépenses pour contester tout financement militaire supplémentaire et accentuer la pression en faveur d'une solution diplomatique une fois en fonction en janvier", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, au sujet de la guerre en Iran.

Airbus cédait 0,44 %, à 192,46 euros, mais Safran résistait (+0,49 %, à 286,40 euros).

La tech partagée

Les craintes d'un encadrement plus strict de l'intelligence artificielle par un Congrès démocrate pesaient sur les éditeurs de logiciels Dassault Systèmes (-0,72 %, à 24,80 euros) et Capgemini (-0,56 %, à 124,50 euros).

Le fabricant de puces STMicroelectronics prenait en revanche 1,46 %, à 43,73 euros. Les fabricants de semi-conducteurs "pourraient balayer les inquiétudes sur la régulation de l'IA et continuer à monter", juge Kathleen Brooks.

Après avoir reculé à l'ouverture, Schneider Electric, fournisseur d'équipements pour les centres de données, était stable (+0,00 %, à 239,75 euros).

M6 bondit

Hors du CAC 40, M6 bondissait de 8,10 %, à 10,94 euros après avoir annoncé mardi soir une hausse de 9,4 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 294,5 millions d’euros, portée notamment par les audiences du Mondial de football.