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Midterms aux États-Unis : pressenti pour le perchoir à la Chambre des représentants, le démocrate Hakeem Jeffries promet de poursuivre les responsables d'une "corruption sans précédent"
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/11/2026 à 11:08

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"Les riches, les nantis et ceux qui ont des relations ont tenté d'acheter cette élection, mais le peuple américain a réagi avec force", s'est félicité Hakeem Jeffries.

Hakeem Jeffries à Washington, aux États-Unis, le 3 novembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Hakeem Jeffries à Washington, aux États-Unis, le 3 novembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

"Nous allons demander des comptes". Le patron des démocrates à la Chambre des représentants aux États-Unis, Hakeem Jeffries, a promis mardi 3 novembre d'utiliser la majorité dont il va disposer après le raz-de-marée démocrate aux midterms pour poursuivre les responsables politiques coupables, selon lui, de "corruption sans précédent".

"Nous allons demander des comptes à ceux qui ont infligé à ce pays une corruption sans précédent", a déclaré Hakeem Jeffries face à ses partisans. Celui qui est pressenti pour prendre le perchoir après la large majorité remportée par son camp n'a pas cité directement Donald Trump.

"Si des personnes occupant de hautes fonctions se concentrent uniquement sur leur enrichissement personnel, celui de leur famille, de leurs amis ou de leurs donateurs , elles ne se consacrent pas à l'amélioration des conditions de vie du peuple américain", a-t-il jugé.

"L'Amérique est de retour"

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump, qui mêle très ouvertement les affaires de l'État et ses intérêts privés, a vu sa fortune gonfler, mais rejette les accusations de conflit d'intérêts et de corruption.

Hakeem Jeffries a salué mardi le raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat qu'il a mis en parallèle avec les dépenses colossales engagées par les donateurs républicains. "Les riches, les nantis et ceux qui ont des relations ont tenté d'acheter cette élection , mais le peuple américain a réagi avec force et a clairement fait savoir que l'Amérique n'était pas à vendre", s'est-il félicité.

"Le peuple américain s'est exprimé et a clairement fait savoir qu'il en avait assez de l'extrémisme, assez de la corruption", a-t-il déclaré. "L'Amérique est de retour" , a assuré le chef démocrate, tout en assurant être "conscient" que son camp devait "apporter des changements radicaux".

USA 2024
Midterms

1 commentaire

  • 11:01

    Bravo les américains pour cette remise au pas , de tous ces riches qui n' ont qu' une idée : être toujours plus riche .Peut être ont-ils enfin compris qu' ils s' étaient largement fait avoir par les discours de Trump et de ses copains .
    Le Pib des USA a plutôt progressé surtout grâce à l' Ia et les investissements colossaux dans ce domaine , mais le peuple lui n' en a pas vu les bénéfices et à souligner kl' opposition importante aux data centers .

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