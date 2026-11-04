Ahold Delhaize chiffre jusqu'à 250 M EUR l'impact d'une cyberattaque sur ses ventes

( AFP / MAUDE BRULARD )

Le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a annoncé mercredi qu'une cyberattaque ayant touché ses magasins aux Pays-Bas, en Belgique et aux États-Unis, allait entraîner une perte de chiffre d'affaires pouvant atteindre 250 millions d'euros au quatrième trimestre.

Le mois dernier, une cyberattaque a provoqué des perturbations majeures et des rayons vides au sein de l'enseigne néerlandaise Albert Heijn, affectant également certaines activités en Belgique et aux États-Unis.

"Selon nos estimations actuelles, nous prévoyons que cet incident réduira le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre d'un montant compris entre 200 et 250 millions d'euros", a déclaré l'entreprise lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre.

L'impact de cette cyberattaque a conduit le groupe à revoir à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

"Les cybermenaces constituent une réalité de plus en plus préoccupante pour les entreprises aujourd'hui", a souligné dans un communiqué le directeur général, Frans Muller, soulignant cependant "la résilience" de l'entreprise.

L'entreprise a subi une nouvelle attaque lundi, qui a affecté ses systèmes de réfrigération. Personne n'a revendiqué cette vague de cyberattaques visant des supermarchés européens.

Le chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre s'est élevé à 23,1 milliards d'euros, soit une hausse de 1,9 % par rapport à la même période de l'année précédente.