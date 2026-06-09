BP nomme les dirigeants de ses deux nouvelles divisions

BP BP.L a annoncé mardi que Gordon Birrell, un pilier de l'entreprise, prendrait la tête de la division amont, tandis que Richard Harding assurerait la direction par intérim de la division aval, dans le cadre de la réorganisation annoncée en, avril et visant à scinder la major pétrolière en deux segments d'activité principaux.

Conformément à la structure classique d'une société pétrolière et gazière intégrée, la division amont regroupera les activités pétrolières et gazières de BP, notamment l'exploration, le développement et la production, ainsi que ses coentreprises amont et ses activités liées au gaz naturel renouvelable et au captage du carbone.

La division aval comprendra le raffinage, les terminaux, les pipelines, la mobilité et les services de proximité, les biocarburants, l'aviation, l'hydrogène et sa marque de lubrifiants Castrol.

BP, qui a limogé le mois dernier son président Albert Manifold, avait annoncé en avril son intention de réorganiser ses activités en deux segments sous la houlette de sa nouvelle directrice générale, Meg O'Neil, dans le cadre d'un effort visant à mieux rémunérer ses actionnaires.

Gordon Birrell, dirigeant de longue date du groupe, était précédemment en charge des activités de production et d'exploitation. Richard Harding remplace Emma Delaney, l'ancienne responsable des activités clients et produits de BP, qui a quitté l'entreprise en avril.

(Rédigé par Shadia Nasralla à Londres, Raechel Thankam Job à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)