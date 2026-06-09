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BP nomme les dirigeants de ses deux nouvelles divisions
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 15:18

Une station-service BP à Londres

Une station-service BP à Londres

BP a annoncé mardi ‌que Gordon Birrell, un pilier de l'entreprise, prendrait la tête ​de la division amont, tandis que Richard Harding assurerait la direction par intérim de la division aval, dans le ​cadre de la réorganisation annoncée en, avril et visant à scinder la ​major pétrolière en deux segments ⁠d'activité principaux.

Conformément à la structure classique d'une société ‌pétrolière et gazière intégrée, la division amont regroupera les activités pétrolières et gazières de BP, notamment ​l'exploration, le développement ‌et la production, ainsi que ses coentreprises ⁠amont et ses activités liées au gaz naturel renouvelable et au captage du carbone.

La division aval comprendra le raffinage, ⁠les terminaux, ‌les pipelines, la mobilité et les services de ⁠proximité, les biocarburants, l'aviation, l'hydrogène et sa marque ‌de lubrifiants Castrol.

BP, qui a limogé le mois ⁠dernier son président Albert Manifold, avait annoncé en ⁠avril son ‌intention de réorganiser ses activités en deux segments sous la ​houlette de sa nouvelle ‌directrice générale, Meg O'Neil, dans le cadre d'un effort visant à mieux rémunérer ​ses actionnaires.

Gordon Birrell, dirigeant de longue date du groupe, était précédemment en charge des activités de ⁠production et d'exploitation. Richard Harding remplace Emma Delaney, l'ancienne responsable des activités clients et produits de BP, qui a quitté l'entreprise en avril.

(Rédigé par Shadia Nasralla à Londres, Raechel Thankam Job à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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