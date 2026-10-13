bp : net désendettement et perspectives contrastées au 3e trimestre

A la Bourse de Londres, bp se distingue. Avec un gain de 1,17% à 594,90 pence, le titre enregistre l'une des plus fortes progressions du FTSE 100 ce mardi matin. Cette dynamique haussière fait suite à la publication d'un point d'activité rassurant, qui permet à la compagnie pétrolière et gazière britannique de regagner la confiance des investisseurs après une période d'incertitudes sur sa santé financière.

Une réduction marquante de la dette nette

Au coeur de cette publication, la santé financière du groupe affiche une nette amélioration. bp a en effet annoncé une diminution conséquente de sa dette nette au 3e trimestre. Elle est attendue entre 13,5 et 14,5 milliards de dollars, marquant un recul très significatif par rapport aux 22,3 MdsUSD enregistrés au 2e trimestre.

Cette réduction intègre notamment :

- le remboursement de 1 MdUSD de titres hybrides le 30 septembre 2026. L'encours des obligations et titres hybrides restants devrait ainsi s'élever à environ 12 MdsUSD au 3e trimestre contre 13 MdsUSD au 2e trimestre.

- des impôts sur les sociétés payés plus élevés, pour environ 1 MdUSD ;

- une libération de besoin en fonds de roulement (working capital release) comprise entre 0 et 1 MdUSD ;

- et des dépenses d'investissement (CapEx) d'environ 3 MdsUSD.

"En conséquence, le total cumulé de la dette nette, des obligations hybrides, des contrats de location (leases) et des engagements liés au règlement du golfe d'Amérique devrait diminuer d'environ 9 à 10 MdsUSD par rapport au 2e trimestre", explique bp.

Un soulagement salué par les analystes

Face à ce désendettement plus rapide que prévu, les réactions du marché ne se sont pas fait attendre. Jefferies souligne que cette prévision se situe dans la fourchette basse de l'objectif initialement fixé pour la fin d'année 2026 (14 à 18 MdsUSD) communiqué au 2? trimestre, un objectif qui était lui-même "en avance d'un an sur le plan." De plus, le bureau d'études s'attend à ce que le consensus pour le 3e trimestre soit révisé à la hausse de plus de 10% concernant le résultat opérationnel sous-jacent comme le résultat net.

De son côté, Panmure Liberum nuance en rappelant que "la fragilité du bilan de bp était depuis un certain temps un sujet de préoccupation majeur pour les investisseurs, et le soutien apporté par la hausse du cours des matières premières a manifestement permis à la direction de s'en attaquer". La banque d'investissement indépendante basée au Royaume-Uni reste toutefois préoccupée par la lourdeur de la structure de coûts et aimerait voir des mesures concrètes de la part de la direction pour y remédier véritablement.

Jusqu'à 4,5 MdsUSD de charges de dépréciation et ajustements comptables

Au-delà de l'évolution du bilan, les résultats à venir de bp intégreront plusieurs ajustements comptables d'importance. Ses comptes de résultats du 3e trimestre devraient inclure des éléments d'ajustement après impôts relatifs à des dépréciations d'actifs comprises entre 3 et 4,5 MdsUSD . Ces charges sont principalement attribuables aux activités en transition du secteur Gaz & énergies à faible teneur en carbone et sont exclues du résultat sous-jacent à coût de remplacement.

En outre, sur cette période, le taux d'imposition effectif sous-jacent du groupe est attendu autour de 30%, en raison de la répartition géographique des bénéfices. Une mise à jour de la prévision de ce taux pour l'ensemble de l'année sera fournie lors de la publication des résultats du 3e trimestre, prévue le 29 octobre prochain.

Des performances opérationnelles contrastées selon les divisions

Hormis la dette nette et ces autres éléments financiers communiqués sur ce trimestre, bp anticipe également des dynamiques très diverses selon ses différents segments d'activité.

Pour la division Produits (raffinage, Midstream et la logistique, trading de pétrole), le géant des hydrocarbures prévoit des marges de raffinage réalisées plus solides, avec un impact positif de 1,9 à 2,1 MdsUSD. Le volume de raffinage (throughput) est attendu entre 1,375 et 1,405 million de barils de pétrole par jour (kb/j) (contre 1,467 million au 2e trimestre), traduisant la finalisation de la cession de Gelsenkirchen le 31 juillet et une baisse des activités planifiées d'arrêt et de maintenance. Le résultat du trading de pétrole devrait être globalement stable par rapport au 2e trimestre.

Quant à la division Clients (réseau de vente directe et relation avec les consommateurs), le groupe énergétique prévoit un résultat nettement inférieur, tiré vers le bas par la contraction des marges sur les carburants plus faibles et des prix des huiles de base plus élevés chez Castrol, ainsi que par une contribution moindre du midstream. Ce repli sera en partie compensé par des volumes légèrement supérieurs liés aux effets saisonniers.

Pour le secteur Production pétrolière & opérations, par rapport au trimestre précédent, l'évolution des prix réalisés devrait avoir un impact négatif compris entre 0,2 et 0,4 MdUSD, incluant l'effet des variations des indicateurs de prix du gaz naturel hors Henry Hub. Les dépréciations liées à l'exploration devraient être nettement inférieures, le trimestre précédent ayant été impacté par la vente de Bay Du Nord. Les dotations aux amortissements (DD&A) devraient être légèrement supérieures en raison d'une modification du mix de production. Les résultats des sociétés mises en équivalence au trimestre précédent avaient bénéficié d'une contribution plus élevée en Amérique latine, ce qui ne devrait pas se répéter au 3e trimestre.

En revanche, pour le secteur gaz et énergies à faible teneur en carbone, par rapport au trimestre précédent, l'évolution des prix réalisés devrait avoir un impact positif compris entre 0,1 et 0,3 MdUSD, incluant l'effet des variations des indicateurs de prix du gaz naturel hors Henry Hub. Le résultat des activités de commercialisation et de trading de gaz est attendu en très nette hausse par rapport au 2e trimestre.

Prévisions de production et objectifs 2026

Par ailleurs, concernant sa production amont au 3e trimestre, bp a resserré ses prévisions. Elle devrait s'établir entre 2 190 et 2 240 kboed (milliers de barils équivalent pétrole par jour) contre 2 201 kboed au 2e trimestre et une fourchette précédente entre 2 100 et 2 250 kboed auparavant. Ce resserrement traduit principalement la reprise après les maintenances saisonnières, en partie compensée par la réduction de la participation de bp en Amérique latine. Le 3e trimestre intègre, de surcroît, l'impact des perturbations continues au Moyen-Orient mais aucun impact lié aux événements météorologiques dans le golfe d'Amérique. Malgré ces ajustements à court terme, l'objectif de production amont pour l'année 2026 reste maintenu entre 2 180 et 2 270 kboed.

Dans ce cadre, pour son activité Gaz & énergies à faible teneur en carbone, la production est attendue entre 775 et 795 kboed contre 765 kboed au 2e trimestre 2026.

Pour le pôle Production pétrolière & opérations, la production est espérée entre 1 415 et 1 445 kboed contre 1 436 kboed au 2e trimestre 2026.

Pour préciser ses orientations, bp organisera une journée "stratégie et perspectives" le 15 décembre prochain à New York. "Lors de ce point d'étape, la capacité à concilier croissance et désendettement sera la variable clé (accompagnée, très probablement, d'un cadre de retour aux actionnaires)", a notifié Jefferies.

Ce rendez-vous est très attendu par le marché pour mesurer la solidité du modèle de croissance du géant pétrolier.