bp: mise en service d'un puit gazier au large du Sénégal information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - BP annonce le début de l'écoulement de gaz depuis les puits du projet GTA Phase 1, situé au large de la Mauritanie et du Sénégal, vers son navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO), marquant une étape clé dans la mise en service du projet.



GTA, l'un des projets offshore les plus profonds d'Afrique, vise une production annuelle de 2,3 millions de tonnes de GNL une fois pleinement opérationnel.



Ce projet, déclaré d'importance stratégique en 2021 par les deux gouvernements hôtes, pourrait positionner les pays comme un centre majeur de production de GNL.



Le gaz sera traité sur le FPSO, puis transféré à un navire flottant de liquéfaction (FLNG) pour exportation, avec une partie destinée à répondre à la demande énergétique locale. Plus de 3 000 emplois locaux ont été créés, et 300 entreprises locales ont été impliquées.





