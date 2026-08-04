BP-Le bénéfice au T2 multiplié par plus de deux sur un an

BP a fait état mardi d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement pour le deuxième trimestre – qui correspond à sa définition du résultat net – de 5,73 milliards de dollars (4,98 milliards d'euros), soit plus du double de celui enregistré il y a un an et un chiffre supérieur aux prévisions issues d’un consensus d’analystes réalisé par la société.

La hausse des prix du pétrole et du gaz liée au conflit au Moyen-Orient a dopé les résultats des grands groupes pétroliers. BP a augmenté son dividende de 4%, le portant à 8,66 centimes par action ordinaire pour le deuxième trimestre 2026.

L'entreprise a indiqué avoir lancé les démarches en vue de céder Archaea, son activité américaine de biogaz acquise en 2022 pour 4,1 milliards de dollars, dans le cadre de son projet de développement dans les énergies renouvelables – une stratégie que BP avait abandonnée en 2025 pour se recentrer sur le pétrole et le gaz. Ces derniers mois, la société a procédé à des dépréciations de plusieurs milliards sur ses activités à faible émission de carbone.

BP a également finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen, a conclu un accord pour céder ses activités de vente au détail en Autriche et a annoncé son intention de vendre ses activités en mer du Nord au Royaume-Uni.

(Stephanie Kelly et Shadia Nasralla ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)