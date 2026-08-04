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BP: Le bénéfice au 2e trimestre multiplié par plus de deux sur un an
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 09:01
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BP a ‌fait état mardi d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement ​pour le deuxième trimestre – qui correspond à sa définition du résultat net – de 5,73 milliards de dollars (4,98 milliards d'euros), ​soit plus du double de celui enregistré il y a un an ​et un chiffre supérieur aux ⁠prévisions issues d’un consensus d’analystes réalisé par la société.

La ‌hausse des prix du pétrole et du gaz liée au conflit au Moyen-Orient a dopé ​les résultats des ‌grands groupes pétroliers. BP a augmenté son dividende ⁠de 4%, le portant à 8,66 centimes par action ordinaire pour le deuxième trimestre 2026.

L'entreprise a indiqué avoir lancé ⁠les démarches ‌en vue de céder Archaea, son activité américaine ⁠de biogaz acquise en 2022 pour 4,1 milliards de ‌dollars, dans le cadre de son projet ⁠de développement dans les énergies renouvelables – une stratégie ⁠que BP avait ‌abandonnée en 2025 pour se recentrer sur le pétrole ​et le gaz. Ces derniers ‌mois, la société a procédé à des dépréciations de plusieurs milliards sur ​ses activités à faible émission de carbone.

BP a également finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen, ⁠a conclu un accord pour céder ses activités de vente au détail en Autriche et a annoncé son intention de vendre ses activités en mer du Nord au Royaume-Uni.

(Stephanie Kelly et Shadia Nasralla ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

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