BP et Chevron sont les principaux soumissionnaires lors de la première vente aux enchères de pétrole et de gaz du golfe du Mexique organisée par Trump

BP BP.L , Chevron CVX.N et Shell

SHEL.L ont été parmi les principaux soumissionnaires mercredi lors de la première vente de droits de forage pétrolier et gazier dans le golfe du Mexique par le gouvernement américain depuis 2023.

La vente aux enchères, qui s'est terminée avec 279,4 millions de dollars d'offres élevées, était la première des 30 mandatées par la réduction d'impôt et le projet de loi sur les dépenses du président américain Donald Trump, qu'il a promulgué en juillet.

Les projets de son administration en matière de location de terres offshore s'éloignent considérablement de ceux de son prédécesseur, le président Joe Biden, qui avait prévu un nombre historiquement faible de ventes aux enchères de pétrole et de gaz dans le cadre d'un effort visant à se détourner des combustibles fossiles et à lutter contre le changement climatique.

"Nous entrons dans une nouvelle ère de domination de l'énergie offshore américaine", a déclaré Matt Giacona, directeur par intérim du Bureau américain de gestion de l'énergie océanique (BOEM), au début de la vente aux enchères, qui a été retransmise en ligne.

Le BOEM a indiqué que 30 entreprises avaient soumis un total de 219 offres pour 1,02 million d'acres, soit environ 1,3 % de la superficie proposée.

Selon les documents de vente, BP a été le soumissionnaire le plus fréquent, suivi par Chevron et Shell. Parmi les autres soumissionnaires, on trouve Anadarko, LLOG Exploration Offshore, Talos Energy et Murphy Exploration & Production.

L'offre la plus élevée de la vente aux enchères a été de près de 18,6 millions de dollars, de la part de Chevron, pour un bloc situé dans la zone d'eaux profondes de Keithley Canyon. La deuxième offre la plus élevée était une offre conjointe de 15,2 millions de dollars de Woodside Energy Deepwater WDS.AX et Repsol REP.MC pour un bloc dans la zone de Walker Ridge.

Le BOEM, une branche du ministère de l'Intérieur, a proposé 81,2 millions d'acres dans le Golfe à un taux de redevance de 12,5 %, le plus bas autorisé par la nouvelle loi fiscale de Trump. Auparavant, conformément à la loi Biden sur la réduction de l'inflation en 2022, les compagnies pétrolières devaient payer un minimum de 16,66 % de redevances au Trésor américain, aux États et à d'autres fonds fédéraux.

La loi de Trump a abaissé ce taux pour encourager la participation de l'industrie aux ventes de baux. Les prix du pétrole brut américain ont baissé d'environ 20 % cette année, ce qui peut limiter les investissements des foreurs, bien que les innovations technologiques en matière de forage en eaux profondes devraient aider à augmenter la production du Golfe.

La production offshore représente environ 15 % de la production américaine, mais elle est restée à la traîne des champs de schiste terrestres ces dernières années en raison de délais plus longs et de coûts initiaux plus élevés.

La dernière vente dans le Golfe en 2023 a attiré 352 offres de 26 sociétés couvrant 1,73 million d'acres. Elle a permis de récolter 382 millions de dollars, le montant le plus élevé de toutes les ventes de baux offshore fédéraux depuis 2015.