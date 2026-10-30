BP dépasse les prévisions pour le troisième trimestre avec un bénéfice record de 8,46 milliards de dollars

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* Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, à 8,46 milliards de dollars, dépasse les prévisions

* L'excédent de trésorerie permettra de régler les engagements restants liés à Deepwater Horizon

* La dette nette recule à 13,9 milliards de dollars, atteignant l’objectif un an plus tôt que prévu

(Ajout d'une nouvelle étape importante au paragraphe 1 et dans le titre, ajout des commentaires d'analystes au paragraphe 9, mise à jour de la stratégie au paragraphe 16)

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a annoncé vendredi un bénéfice net trimestriel record, dépassant les attentes alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix de l’énergie et les marges de raffinage, et a déclaré qu’elle utiliserait ces recettes exceptionnelles pour régler ses dettes restantes liées à Deepwater Horizon.

Ces résultats font suite aux bénéfices élevés enregistrés jeudi par Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA , qui ont également dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels et ont choisi d’augmenter leurs rachats d’actions grâce à leurs liquidités.

BP a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement — sa version du résultat net — de 8,46 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des prévisions des analystes de 7,33 milliards de dollars selon un sondage réalisé par la société, et 2,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Il s’agit du bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré selon la version actuelle de ce paramètre utilisée par BP.

Le flux de trésorerie d’exploitation s’est établi à 14,8 milliards de dollars, tandis que la dette nette a reculé à 13,9 milliards de dollars, permettant à BP d’atteindre son objectif de dette nette avec un an d’avance sur le calendrier prévu.

REORIENTATION STRATÉGIQUE

Cette étape importante marque une nouvelle avancée dans le redressement de BP après que la société a redéfini sa stratégie en 2025, à la suite d’une incursion malheureuse dans le secteur des énergies renouvelables.

“Cela a généré de solides résultats, soutenus par un environnement caractérisé par des prix plus élevés et des marges plus importantes, ainsi que par des progrès notables en matière d’amélioration des performances dans l’ensemble de l’entreprise,” a déclaré la directrice générale Meg O’Neill dans un communiqué.

L'action BP a progressé de 1,2% en début de séance, surpassant la hausse de 0,1% enregistrée par l'indice plus large des entreprises énergétiques européennes .SXEP .

“BP a poursuivi sa série de résultats supérieurs aux attentes et démontré qu’elle tirait pleinement parti de la conjoncture macroéconomique,” a indiqué Biraj Borkhataria, analyste chez RBC, dans une note. “Les indicateurs opérationnels et les facteurs contrôlables semblent solides.”

EXCÉDENT DE TRÉSORERIE LIÉ À LA GUERRE

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les prix du pétrole et des carburants et a dopé les marges de raffinage, soulevant des questions sur la manière dont les géants pétroliers vont utiliser les liquidités supplémentaires générées par le secteur.

BP a indiqué qu’elle utiliserait une partie de cet excédent de trésorerie pour régler ses dettes restantes liées à la catastrophe de Deepwater Horizon en 2010, lorsqu’une éruption sur la plate-forme de forage du puits Macondo, exploité par BP dans le golfe du Mexique, avait provoqué l’une des pires marées noires de l’histoire, causant la mort de 11 personnes.

La société a provisionné 69 milliards de dollars au titre de cette marée noire. Les dettes et provisions liées à cet événement s’élèvent toujours à 5,94 milliards de dollars, selon les dernières données de BP.

Les trois divisions de BP ont toutes dépassé les attentes. C’est la division “Clients et produits” qui a enregistré la meilleure performance, avec un bénéfice avant impôts de 6,95 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes (6,3 milliards de dollars) et en hausse par rapport aux 1,72 milliard de dollars enregistrés un an plus tôt.

La marge indicatrice de raffinage de BP a progressé à 46,7 dollars par baril au cours du trimestre, contre 29,6 dollars par baril au deuxième trimestre et 15,8 dollars par baril un an plus tôt. La société a également indiqué avoir enregistré un résultat nettement supérieur dans le domaine de la commercialisation et du négoce du gaz .

La société a enregistré 4 milliards de dollars de dépréciations ce trimestre, liées en grande partie à ses activités en phase de transition. Au cours des derniers mois, BP a procédé à des dépréciations de plus de 5 milliards de dollars, principalement liées à Archaea, à sa filiale solaire Lightsource BP et à d’autres projets à faible empreinte carbone.

La société tiendra une réunion d’information sur sa stratégie le 15 décembre.